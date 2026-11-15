مردم آمریکا علیه جنگ با ایران شورش کردند

نماینده پیشین جمهوری‌خواه، در واکنش به شکست سنگین این حزب در انتخابات اخیر کنگره، این ناکامی را نتیجه «شورش» مردم آمریکا علیه جنگ با ایران و کسری بودجه دولت دانست.

ران پال، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از ایالت تگزاس ران پال درباره شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر اظهارنظر کرد.

از او سؤال شد که اگر ترامپ تلاش کند آمریکا را از ماجراجویی‌های سیاست خارجی در خاورمیانه و این منطقه خارج کند و اروپا را به حال خود بگذارد تا با مشکلاتش روبه‌رو شود، آیا انتظار دارید جنگ‌های بیشتری در نیمکره غربی رخ دهد؟ این قانونگذار و‌ نامزد سابق ریاست‌جمهوری گفت: بله، جنگ‌های بیشتری خواهیم داشت تا زمانی که دیگر توان تأمین هزینه آن‌ها را نداشته باشیم. ران پال افزود: به نظرم اتفاق بسیار خوبی بود که مردم آمریکا وقتی شنیدند کشورشان پول زیادی در اوکراین هزینه می‌کند، تا حدی از این موضوع ناراضی شدند و نسبت به هزینه‌های نفت اعتراض کردند. در واقع، انتخابات هم بر سر همین مسائل بود؛ مردم در برابر جنگ و کسری بودجه واکنش نشان دادند و اعتراض کردند. همین مسئله باعث شد بسیاری از مردم توجه بیشتری به این موضوعات نشان دهند و متوجه واقعیت‌ها شوند.

به گزارش فارس، در انتخابات اخیر کنگره آمریکا که همزمان با کاهش شدید رضایت از دولت ترامپ به‌خاطر جنگ با ایران و‌ پیامدهای اقتصادی داخلی آن از جمله افزایش قیمت بنزین و‌ تورم همراه بود، دموکرات‌ها توانستند کنترل هر دو مجلس کنگره را از حزب جمهوری‌خواه پس بگیرند تا کار ترامپ در دو سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش سخت‌تر شود.