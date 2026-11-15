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کد خبر: ۳۴۲۱۵۹
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
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سردار محبی:

ادعای حمله به سامانه‌های سرمایشی سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد، ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد. به‌خلاف آمریکا و رژیم صهیونی، غیرنظامیان در بانک اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایی ندارند.
وی در ادامه تاکید کرد: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست. 

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