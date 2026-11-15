سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد، ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد. به‌خلاف آمریکا و رژیم صهیونی، غیرنظامیان در بانک اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایی ندارند.

وی در ادامه تاکید کرد: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.