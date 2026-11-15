استاد برجسته درس خارج حوزه تصریح کرد: دست از حمایت‌ها و تجمعات شبانه و راهپیمایی‌های مؤثر برندارید، این‌ها خیلی اثر دارد و اگر این حضور مردم نبود، متوجه می‌شدید شیاطینی که در موقع احساس ضعف در مردم سر از لانه‌هایشان بیرون می‌آوردند، چه می‌کردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در مدرسه امام امیر المؤمنین برگزار شد، به ضرورت تقویت توان نظامی و بازدارندگی مسلمانان اشاره کرده و با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال اظهار داشت: خداوند متعال می‌فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ».

وی با بیان اینکه این آیه سه دستور مهم در خود دارد، افزود: نخست، مسلمانان باید هر آنچه در توان دارند برای مقابله با دشمن آماده کنند؛ دوم، این آمادگی باید همه انواع قدرت را دربرگیرد و سوم، قدرت مسلمانان باید به‌اندازه‌ای باشد که دشمن خدا و دشمن مسلمانان از آن بیم داشته باشد.

استاد برجسته درس خارج حوزه تصریح کرد: قرآن کریم با این آیه بر ضرورت برخورداری از قدرت بازدارنده تأکید کرده است و مسلمانان نباید در این زمینه کوتاهی کنند؛ بلکه باید همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را برای حفظ امنیت و مقابله با دشمنان به‌کار گیرند. آیت‌الله مکارم شیرازی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اظهار کرد: در یک کشور اسلامی و آبرومند، باید شرایط زندگی مردم به‌گونه‌ای باشد که با آرامش و عزت زندگی کنند، نه اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و نگرانی‌های تازه باشند. به گزارش رسا، مراجع تقلید با تأکید بر نقش مردم در مطالبه‌گری اظهار کرد: مردم باید خواسته‌های خود را با زبان مناسب از دولت مطالبه کنند. نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که مردم در برابر دولت قرار بگیرند، اما در عین حال دولت باید نظارت مطلوب بر امور اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد. وی با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی‌های شبانه و حمایت از نظام اسلامی افزود: هرکس این حضورها را مشاهده کند، از استمرار و قدرت مردم شگفت‌زده می‌شود. این حضور محدود به یک یا دو شب نبوده، بلکه ماه‌هاست مردم با روحیه‌ای مثال‌زدنی در صحنه حضور دارند و همین قدرت مردمی است که به حکومت استحکام می‌بخشد.

استاد برجسته درس خارج حوزه تصریح کرد: دست از حمایت‌ها و تجمعات شبانه و راهپیمایی‌های مؤثر برندارید، این‌ها خیلی اثر دارد و اگر این حضور مردم نبود، متوجه می‌شدید شیاطینی که در موقع احساس ضعف در مردم سر از لانه‌هایشان بیرون می‌آوردند، چه می‌کردند.