ایران محدودیت موشکی را برداشت مقامات آمریکایی پنهان شدند

سرویس خارجی-

پس از دستور رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی مبنی بر برداشتن محدودیت‌های موشکی بود که رفته رفته خبر پنهان شدن مقامات ارشد آمریکایی در پایگاه‌های نظامی و تخلیه شدن برخی پایگاه‌های نظامی اروپا از هواپیماهای آمریکایی، منتشر شد.

دکترین نظامی و امنیتی ایران تغییر کرده است؛ دلیل، ترس و وحشتی است که به جان مقامات آمریکایی افتاده و آنها را وادار کرده در پایگاه‌های نظامی زندگی کنند!آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای فرمانده معظّم کل قوا اخیراً در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابلۀ پرقدرت با دشمنان را از الزامات بازدارندگی حداکثری دانستند و مقرّر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود. در این دیدار فرمانده کل قوا مقرر کردند بانک اهداف دشمن به‌نحوی به‌روزرسانی شود که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونی در تیررس نیروهای مسلّح قرار گیرد. به دنبال این دیدار سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به صراحت اعلام کرد که محدودیت برد موشکی ایران برداشته شده است و سپاه بعد از این در پاسخ به دشمنان، خود را مقید به تنها منطقه غرب آسیا نمی‌داند و درست بعد از انتشار خبر این دیدار و اظهارات فرماندهی کل قوا و اعلام صریح سپاه مبنی بر برداشتن محدودیت برد موشکی بود که رسانه‌های آمریکایی پشت سر هم اخبار و گزارش‌هایی از تشدید تدابیر امنیتی بین مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکایی و مخفی شدن آنها در پادگان‌های نظامی خبر دادند.

تدابیر امنیتی ویژه اطراف ترامپ

گزارش رسانه‌های آمریکایی حاکی است ترس از انتقام ایران خواب و خوراک از مقامات جنایتکار آمریکایی گرفته است. هفته گذشته رسانه‌ها نوشتند وحشت از انتقام ایران سرویس مخفی آمریکا را مجبور کرده است که تدابیر امنیتی در اطراف اقامتگاه ترامپ در ایالت فلوریدا را نیز به شدت افزایش دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست این نهاد، فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (نوراد) و فرماندهی شمالی ارتش آمریکا، قابلیت‌های مقابله با سامانه‌های هوائی بدون سرنشین را در حمایت از عملیات حفاظتی خود به‌کار گرفته‌اند. «نوراد» و فرماندهی شمالی آمریکا نیز استقرار تجهیزات دفاع هوائی زمینی در اطراف اقامتگاه ترامپ در مار-آ-لاگو را تأیید کرده‌اند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که سرویس مخفی، اقدامات امنیتی در تفرجگاه خصوصی ترامپ در فلوریدا را به طور قابل توجهی افزایش داده و آتشبارهای پدافند هوائی را مستقر کرده است. تصاویر منتشر شده از مار-آ-لاگو، دو سامانه آونجر، مجهز به موشک‌های استینگر، را بر روی یک سکوی شناور در دریاچه مجاور تفرجگاه در پالم بیچ نشان می‌دهد.

مخفی شدن وزیر خزانه‌داری و 6 مقام دیگر

به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره تشدید تدابیر امنیتی در اطراف اقامتگاه ترامپ، روزنامه «نیویورک تایمز» نیز گزارش داد که وزیر خزانه‌داری آمریکا به دلیل نگرانی‌ از جانش، از محل زندگی‌اش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. این روزنامه نوشت: «اسکات بسنت به دلیل نگرانی‌ها از تهدید ایران علیه جانش، از محل زندگی‌اش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است... مقامات اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کرده‌اند که نقشه‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات فعلی و سابق آمریکایی به مرحله پیشرفته‌تری رسیده و تهدیدها علیه بسنت در این نگرانی‌ها نقش دارد». به گزارش فارس «نیویورک تایمز» این را هم نوشت که حداقل 6 مقام ارشد دولت آمریکا به دلایل امنیتی از خانه‌های خود به پایگاه‌های نظامی یا سایر مکان‌های امن منتقل شده‌اند. این روزنامه با بیان اینکه شدت تهدیدها علیه بسنت مشخص نیست، از قول مقامات آمریکایی مدعی شد «توانایی ایران برای انجام حملات گسترده در ایالات متحده و سایر سرزمین‌های خارج از کشور محدود است». در ادامه این گزارش آمده بود که: «اما تهدیدهای خاص و هدفمندی از سوی ایران علیه افرادی صورت گرفته است که مقامات آمریکایی آنها را جدی دانسته‌اند». بسنت این اخبار را تایید و اعلام کرد، انتشار تصویر خانه او در یک رسانه باعث شد او برای حفظ جانش در یک پایگاه نظامی زندگی کند. اما دفتر وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد که تهدیدهای ایران، بسنت را نمی‌ترساند و او همچنان به اجرای کارزار فشار بر اقتصاد این کشور ادامه می‌دهد. البته در این بیانیه توضیح داده نشده بود که اگر تهدیدها وی را نمی‌ترساند پس دلیل مخفی شدن وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک پادگان نظامی چه بوده است. وی جمعه گذشته نیز در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی آمریکا مدعی شد که «بزدل نیست» و به خاطر ترس از ایران مخفی نشده است! همین ادعا باعث شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر ویدئوی مصاحبه وی بنویسند: «نترسیده ولی الان است که بزند زیر‌گریه»؛ یا به اصل ادعایش تعریض بزنند که «بزدل نیستم ولی به پایگاه نظامی فرار کردم هههه..». یکی از این مفسران هم در واکنش به این صحبت‌ها نوشت: «خدایا! من جنگ را شروع کردم، رهبرانشان را کشتم، مدارس‌شان را منفجر کردم، بچه‌هایشان را قتل‌عام کردم و حالا از ترس انتقام به پایگاه نظامی رفتم و اخلاقاً خشمگینم...».

دادستان کل هم پنهان شد

رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش دادند که دادستان کل این کشور هم به پایگاه نظامی پناه برده است. شبکه خبری «نیوزنیشن» به نقل از چند منبع گزارش داد «تاد بلانش» دادستان کل آمریکا بعد از جنگ‌افروزی علیه ایران، از بیم انتقام ایران به یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور پناه برده است. به نوشته «نیوزنیشن»، بلانش از اوایل سال جاری میلادی در یک پایگاه نظامی آمریکا زندگی می‌کند. این در حالی است که شمار مقام‌های ارشد دولت ترامپ که در پایگاه‌های نظامی پنهان شده‌اند، رو به افزایش است؛ از جمله این مقام‌ها می‌توان به مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ، استیون میلر، رئیس دفتر کاخ سفید و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. طبق گزارش نیوزنیشن بلانش تحت حفاظت پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) قرار دارد؛ نهادی که مسئول تأمین امنیت مقام‌های ارشد، از جمله دادستان کل، است. پیش از او، پم باندی، دادستان کل سابق آمریکا، نیز پس از دریافت تهدیدهایی امنیتی به اقامتگاهی با تدابیر حفاظتی شدید در یکی از تأسیسات نظامی منطقه واشنگتن دی‌سی منتقل شده بود. پس از ماجرای مخفی شدن ترامپ در ماشین حمل غذا در فرودگاهی در ترکیه، حالا انتشار گسترده اخبار و گزارش‌ها درباره مخفی شدن مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا در پادگان‌های نظامی به خوبی نشان می‌دهد که تهدید انتقام جمهوری اسلامی در آمریکا به شدت جدی و معتبر تلقی شده است.