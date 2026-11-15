



صدراعظم سابق آلمان جنایات رژیم صهیونی در غزه را «زیاده‌روی» دانست و در عین حال این اقدامات را به بهانه تامین امنیت توجیه کرد؛ موضعی دوگانه و متناقض که همزمان جنایت را نقد و سپس تطهیر می‌کند.

«آنگلا مرکل»، صدراعظم سابق آلمان روز جمعه 13 نوامبر 2026 در پادکست «قهوه و فحش» گفت: «هیچ ممنوعیتی برای انتقاد از اسرائیل وجود ندارد، اما هر انتقادی باید امنیت اسرائیل و حق موجودیت آن را در نظر بگیرد».

وی افزود: «از بسیاری جهات، به ویژه در مورد وضعیت بشردوستانه در غزه، اسرائیل زیاده‌روی کرد. به ویژه در مورد رنج مردم غیرنظامی و تأمین مواد غذایی».

مرکل در ادامه به توجیه حملات رژیم به بیمارستان‌ها پرداخت و گفت: «وقتی زیر هر مهدکودک یا بیمارستانی یک پناهگاه از اعضای حماس وجود دارد و می‌دانم که برای از بین بردن آن باید چیزی را که بالای آن است منفجر کنم، این یک کار و تصمیم بسیار پیچیده است زیرا شما به عنوان نخست‌وزیر باید از شهروندان خود محافظت کنید. این مثل همان چیزی است که شهروندان آلمان از رهبران خود انتظار دارند». وی در ادامه افزود: «۷ اکتبر تاریخی نبود که اسرائیل به نوار غزه حمله کرد، بلکه تاریخی بود که حماس به اسرائیل حمله کرد».

به گواه تاریخ، جنایات رژیم در نوار غزه برخلاف تصور صدر اعظم سابق آلمان محدود به پاسخ عملیات 7 اکتبر نیست؛ پیش از این نیز تلاش برای نسل‌کشی با طرح هدفمند دنبال می‌شد؛ از این رو برنامه‌ریزی برای نسل‌کشی با عنوان پرطمطراق «تامین امنیت» توجیه‌پذیر نیست.

به عبارتی دیگر، جنایات رژیم کودک‌کش در غزه را نمی‌توان صرفاً واکنشی به عملیات ۷ اکتبر دانست. برای فهم ابعاد این فاجعه انسانی باید به سیاست ‌و اقدامات صهیونیست‌ها پیش از این تاریخ توجه کرد؛ تقلیل کشتار گسترده غیرنظامیان و ویرانی غزه به مسئله تأمین امنیت نیز تطهیر خشونت و مشروعیت‌بخشی به کشتار مردم فلسطین است.

به نظر می‌رسد، آنگلا مرکل با ترفند نقد نمایشی و عوام‌‌پسند قصد تریبون گرفتن و جذب توجه رسانه‌ها را داشته و پس از جذب، پیام اصلی یعنی حمایت از اسرائیل با توجیه تامین امنیت مخابره شده است.

جمعیت آلمان در سرشماری سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۹۰ میلیون نفر بود که از این تعداد 150 هزار نفر یهودی هستند، با این حال تعداد نمایندگان یهودی در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) نزدیک به ۱۱۵ نفر است و بقیه اعضای یعنی نزدیک به ۶۰۰ نماینده پارلمان به ۹۰ میلیون جمعیت این کشور تعلق دارد؛ از این رو بردگی و جانبداری سران آلمان از رژیم صهیونیستی جای تعجب ندارد.