به جای جنگ روانی پاسخگوی ایجاد زمینه جنگ علیه ایران باشید





سرمقاله اخیر روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» به قلم محسن‌ هاشمی‌رفسنجانی با عنوان «بهای سنگین چندصدایی»، بار دیگر پرده از رویکرد تکراری جریان تسلیمی در مواجهه با دشمن آمریکایی- صهیونی برداشت. این عریضه که با ادعای واهی ضرورت انسجام ملی و هشدار درباره تقابل ارکان نظام تدوین شده، در ژرفای خود چیزی جز یک فرار رو به جلو و آدرس غلط دادن به جامعه نیست؛ تلاشی مشکوک برای تطهیر عملکرد خسارت‌بار بانیان مشکلات و القای نسخه تسلیم به بهانه تنش‌زدایی!

نویسنده در این یادداشت با این ادعا که «کشمکش میان مثلث دیپلماسی-خیابان-میدان، کمر ایران را می‌شکند» و با استناد به سال‌های نخستین انقلاب، تلاش می‌کند تا تقابلی ساختگی میان ارکان نظام ایجاد کرده و سیاست‌های راهبردی کشور را زیر سؤال ببرد. این در حالی است که عامل اصلی بحران‌ها، نه نهادهای تولید قدرت ملی، بلکه عملکرد همان جریانی است که با حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی و کلید زدن آشوب‌های داخلی، زمینه و بستر اصلی کودتای دی ماه 1404 و جنگ علیه ایران را فراهم کرد. آن‌ها با طرح گزاره «فقدان فصل‌الخطاب در کشور و عدم انسجام ملی» سعی دارند مقصر اصلی مشکلات را ارکان حاکمیت معرفی کنند، غافل از اینکه خودشان با مستاصل‌نمایی و اظهار عجز، به دشمن سیگنال ضعف دادند. آن‌ها رفتند تا با مذاکره، سایه جنگ را از سر کشور بردارند، اما نتیجه این وادادگی، تحمیل دو جنگ به ملت ایران بود؛ جنگ‌هایی که به شهادت رهبر عزیز و فرزانه‌مان، پرپر شدن فرماندهان دلیر، دانشمندان برجسته و دانش‌آموزان مظلوم میناب انجامید.

با این حال، طراحان این تفکر همچنان با طرح این مسئله که «خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح و رسیدن به صلحی پایدار... لازمه‌اش ایجاد هماهنگی و انسجام در سطوح بالای نظام است»، دم از تنش‌زدایی می‌زنند؛ غافل از اینکه در هنگامی که رئیس رژیم تروریست آمریکا رسماً و علناً اعلام می‌کند هدفش نابودی صددرصدی نظام حاکم بر ایران است، تنش‌زدایی معنایی جز تسلیم بی‌پیش‌شرط و ذلت‌بار نخواهد داشت.

راهبرد پایان جنگ و دفع شرارت دشمن، هرگز با ضعف‌نمایی، سیاه‌نمایی و اظهار عجز حاصل نمی‌شود، بلکه تنها راهکار عملی، تولید روزافزون قدرت، حفظ بازدارندگی فعال و تحمیل هزینه‌های غیرقابل تحمل به دشمن است.

امروز انتظار به‌حق ملت مبعوث و خانواده‌های معظم شهدا این است که قوه قضائیه این جریان تسلیم‌گرای سیاست‌باز را بر صندلی پاسخگویی بنشاند و بپرسد شما که سال 1404 می‌گفتید باید از نه جنگ نه صلح خارج شویم، چرا با انتخاب راه مذاکره بیهوده با آمریکا دو جنگ به کشور تحمیل کردید؟ دستگاه قضائی باید با برخوردی قاطع، جلوی تکرار این خنجر از پشت زدن‌ها به اقتدار ملی را بگیرد.