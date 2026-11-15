رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با لحنی قاطع به مطالبات طرف‌های غربی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران واکنش نشان داد و گفت: غلط می‌کنند که می‌گویند اورانیوم ۶۰ درصد را بدهیم؛ ما تازه با آن کار داریم و برای تأمین سوخت پیشران‌ها ممکن است غنی‌سازی را تا ۹۰ درصد هم پیش ببریم.

همایش «بازنگری و تأملی در تغییر دکترین هسته‌ای ایران» با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه بین‌الملل در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.

محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، در سخنرانی خود در این همایش با اشاره به مواضع اخیر مقامات کاخ سفید اظهار داشت: یکی از خدمات خوب دونالد ترامپ این است که بخش‌هایی از سیاست‌های آمریکا را بی‌پرده بیان می‌کند و امروز ایالات متحده برای نخستین بار رسماً از نابودی ایران سخن می‌گوید.

وی با اشاره به فضای تهدیدآمیز کنونی افزود: در شرایطی که سایه جنگ و نابودی علیه کشور ایجاد شده، رویکرد ما ساخت و استفاده از بمب اتم نیست، اما با توجه به اینکه آمریکایی‌ها و دولت‌های غربی قصد بلعیدن ما را دارند، باید به «لقمه خارداری» تبدیل شویم.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ضمن تبیین مبانی فقهی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تسلیحات کشتار جمعی، تصریح کرد: فتوای امام خمینی(ره) درباره حرمت سلاح هسته‌ای یکی از شاهکارهای فقه شیعه است و جنگ ما مبتنی بر قواعد و ضوابط مشخصی است. با این حال، دنبال کردن توسعه صنایع هسته‌ای در جهت بهره‌گیری‌های دفاعی، الزاماً به معنای حرکت به سمت بمب اتم نیست.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی قاطع به مطالبات طرف‌های غربی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران واکنش نشان داد و گفت: غلط می‌کنند که می‌گویند اورانیوم ۶۰ درصد را بدهیم؛ ما تازه با آن کار داریم و برای تأمین سوخت پیشران‌ها ممکن است غنی‌سازی را تا ۹۰ درصد هم پیش ببریم.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت دور کردن سایه جنگ و رسیدن به سطحی از بازدارندگی پایدار، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب اصطلاح «بازدارندگی مطلق» را مطرح کردند؛ بازدارندگی مطلق به این معناست که طول زمان بازدارندگی افزایش یابد و دشمنان دیگر جرأت تعرض نداشته باشند. دستیابی به این سطح از بازدارندگی، نیازمند امکاناتی فراتر از ظرفیت‌های فعلی است که ابعاد گوناگونی را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در پایان با تأکید بر گسترش شعاع عملیاتی توان موشکی ایران و حذف محدودیت‌های جغرافیایی، گفت: توانمندی ما بسیار فراتر از ساخت بمب اتم است. امروز ترس بر آمریکا و دولت‌های اروپایی مستولی شده و در حال جابه‌جایی پایگاه‌های خود در اروپا هستند؛ چراکه موشک‌های ما هم‌اکنون به بسیاری از پایگاه‌های آمریکا در قاره اروپا می‌رسد.