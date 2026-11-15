عطوان: فرار مقامات آمریکایی نتیجه اشراف اطلاعاتی ایران است

تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه فرار برخی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به پادگان‌ها برای زندگی را نشان از اشراف بالای اطلاعاتی ایران دانست و تاکید کرد که هسته مقاومت در منطقه و جهان روز به روز قدرتمندتر می‌شود.

عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها درخصوص انتقال شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی آمریکا به پایگاه‌های نظامی مستحکم و حفاظت‌ شده به‌ دلیل نگرانی از ترور آنان به دست هسته‌های اطلاعاتی ایران نوشت که نخستین برداشتی که خواننده از چنین اخباری پیدا می‌کند، این است که جنبش اطلاعاتی «حنظله» ایران و متحدان آن روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند و به کابوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده‌اند.

این تحلیلگر ارشد عرب زبان می‌افزاید که بیش از ۱۷ سازمان اطلاعاتی آمریکا که از سطح بالایی از پیشرفت فنی، تجهیزات و امکانات نظارتی برخوردارند، در داخل آمریکا و سراسر جهان فعالیت می‌کنند و با سازمان‌های اطلاعاتی همتای خود در اسرائیل و برخی کشورهای عربی، هماهنگی ویژه دارند. لذا انتقال برخی سیاستمداران و نظامیان آمریکایی به پایگاه‌های دارای تدابیر امنیتی ویژه نمی‌تواند بدون داشتن اطلاعات موثقی درباره نفوذ اطلاعاتی ایران به ساختار امنیتی آمریکا اتفاق افتاده باشد.

عطوان می‌افزاید که زمانی که فرماندهی نظامی آمریکا ناچار می‌شود هواپیماهای بمب‌افکن خود را از پایگاه‌های نظامی‌اش در اروپا، به‌ ویژه انگلیس، تخلیه کند، این اقدام را باید در چارچوب نگرانی از رسیدن موشک‌های دوربرد ایران به این پایگاه‌ها و نابودی هواپیماهای آنها ارزیابی کرد. همین مسئله را می‌توان درباره رصد دقیق نفتکش‌ها و تحرکات آن‌ها در تنگه هرمز و کار گذاشتن مین در مسیر حرکتشان با هدف انهدام آن‌ها نیز مطرح کرد. در شرایط کنونی، تقریباً روزی نیست که شمار زیادی از این نفتکش‌ها دچار آسیب و ازکارافتادگی نشوند؛ این در حالی است که ترامپ بارها ادعا کرده نیروهای آمریکایی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تردد تجاری در این آبراه به وضعیت پیش از بسته شدن آن در جنگ کنونی بازگشته است.

این کارشناس مسائل بین‌المللی با تاکید بر اینکه برتری اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌ تدریج در حال فرسایش است و جای خود را به پیشرفت سازمان‌های اطلاعاتی محور مقاومت می‌دهد؛ نوشت که این پیشرفت از دستگاه اطلاعاتی «حنظله» ایران آغاز می‌شود و تا پهپادهای شناسایی حزب‌الله موسوم به «هدهد» ادامه می‌یابد؛ پهپادهایی که تصاویر و اطلاعات آن‌ها تا اتاق خواب بنیامین نتانیاهو در شهرک هرتزلیا در شمال فلسطین اشغالی رسیده

است.

این مقاله با اشاره به قدرت بالای اطلاعاتی و عملیاتی مقاومت فلسطین در انجام عملیات طوفان‌الاقصی و شبکه تونل‌های حماس که طول آن‌ها به بیش از ۵۰۰ کیلومتر در زیرزمین نوار غزه می‌رسد، می‌افزاید که در جریان ساخت این تونل‌ها، تمام مواد و تجهیزات مورد نیاز، از جمله سیمان، آهن و دستگاه‌های حفاری، بدون آنکه دشمن اسرائیلی و سازمان‌های اطلاعاتی‌اش متوجه شوند، به داخل غزه منتقل شده است.

وی افزود که در عملیات طوفان‌الاقصی هسته‌ای متشکل از چند صد نفر اعزام شدند که موفق شدند از موانع الکترونیکی، دیوارهای بتنی و سیم‌های خاردار اسرائیل عبور کند؛ موانعی که یک میلیارد دلار هزینه ساخت آن‌ها شده بود. اعضای این هسته به اهداف خود رسیدند و طی چند ساعت چندین شهرک را به تصرف درآوردند، بیش از ۱۲۴۲ اسرائیلی را کشتند و سپس همراه با ۲۵۱ اسیر به پایگاه‌های خود در نوار غزه بازگشتند.

به گزارش مهر، عطوان در پایان تصریح کرد که محور مقاومت در حال بازیابی توان خود و سازمان‌دهی دوباره نیروهایش از لبنان گرفته تا غزه و کرانه باختری و عراق و یمن و البته در ایران است که رهبری این محور را بر عهده ‌دارد. لذا این محور به‌ زودی در این عرصه غافلگیری‌های متعدد و چشمگیری رقم خواهد زد.