۵۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور و بررسی خروج از پیمان NPT شدند.

۵۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار بازنگری اساسی در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تغییر پارادایم محاسبات امنیتی کشور شدند.

به گزارش فارس، متن نامه ۵۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به محسن رضایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

تاریخ تحولات سیاسی و امنیتی جهان نشان داده است که بقای ملت‌ها و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشورها، صرفاً با اتکا به قدرت اقتصادی، ظرفیت‌های نظامی یا ترتیبات حقوقی بین‌المللی تضمین نمی‌شود؛ بلکه بیش از هر چیز، به برخورداری از یک منظومه فکری و راهبردی منسجم برای شناخت تهدیدات، پیش‌بینی تحولات و ایجاد بازدارندگی معتبر وابسته است. در چنین منظومه‌ای، دکترین‌های امنیتی و دفاعی نه مفاهیمی ثابت و تغییرناپذیر، بلکه چارچوب‌هایی زنده و پویا برای تأمین منافع ملی در مواجهه با واقعیت‌های متحول محیط بین‌الملل هستند.

دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، به‌عنوان بخشی از بدنه جنبش دانشجویی، با توجه به تحولات عمیق سال‌های اخیر در محیط امنیتی کشور و تجربه‌های تلخ حاصل از مواجهه با نظام سلطه، بر این باورند که اکنون موضوع دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید فراتر از مناقشات مرسوم سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، در تراز یک مسئله بنیادین در امنیت ملی و معماری بازدارندگی کشور مورد بازاندیشی قرار گیرد.

تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه حوادث اخیر، پرسش‌های جدی و اساسی درباره کارآمدی برخی مفروضات امنیتی گذشته پیش روی افکار عمومی و نخبگان کشور قرار داده است. هنگامی که یک ملت علی‌رغم تأکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود، حضور در سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، پذیرش محدودیت‌ها و فراهم‌ کردن فرصت‌های متعدد برای تعامل و توافق، همچنان با تهدید نظامی و حمله به تأسیسات راهبردی خود مواجه می‌شود، دیگر نمی‌توان بدون بازنگری در نسبت میان تعهدات، اعتماد بین‌المللی و امنیت ملی، همان محاسبات پیشین را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد.

با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات و تجربه‌های تاریخی از بدعهدی‌ها و تجاوزات بی‌پروا به خاک ایران، بازنگری اساسی در محاسبات امنیتی و تغییر پارادایم در دکترین هسته‌ای کشور ضرورتی است که توسط عموم ملت ایران مطالبه

می‌شود.

جناب آقای دکتر رضایی؛

جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی با یک انتخاب صرفاً فنی یا محدود به حوزه هسته‌ای مواجه نیست؛ بلکه با ضرورت بازتعریف بخشی از منطق راهبردی کشور در مواجهه با جهانی روبه‌روست که در آن، قواعد حقوقی و تعهدات بین‌المللی همواره مانع توسل قدرت‌های بزرگ به زور نشده‌اند. نمی‌توان از یک‌سو بر ضرورت درس‌آموزی از تاریخ تأکید کرد و از سوی دیگر، در برابر اصلاح محاسباتی که تجربه‌های تاریخی ضرورت آن را آشکار کرده‌اند، بی‌تفاوت ماند.

در پایان، تأکید می‌کنیم که مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای، همان مطالبه تقویت قدرت ملی، صیانت از استقلال کشور و تضمین امنیت پایدار برای نسل‌های آینده است. مقصود از این مطالبه، نه عبور شتاب‌زده از مبانی و اصول، نه تقلیل مسئله به یک انتخاب صرفاً فناورانه و نه جایگزین کردن هیجان به جای عقلانیت راهبردی است؛ بلکه سخن از ضرورت بازخوانی واقع‌بینانه تجربه‌ها، شناخت دقیق تهدیدات و بازتعریف هوشمندانه ابزارها و ظرفیت‌های تأمین امنیت ملی

است.