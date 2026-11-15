ارزیابی اطلاعاتی مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد ایران با وجود حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده و می‌تواند در صورت بروز هرگونه جنگ احتمالی اسرائیل و آمریکا را به چالش بکشد.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی مفصل به اذعان جامعه اطلاعاتی آمریکا به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.در مقدمه این گزارش آمده است که جامعه اطلاعاتی آمریکا برآورد می‌کند ایران بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ موشک در زرادخانه خود دارد؛ موضوعی که به گفته مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد تهران در صورت ازسرگیری جنگی تمام‌عیار، همچنان توان قابل‌توجهی برای حمله به اهداف آمریکایی و متحدان واشنگتن در اختیار دارد.

این مقام‌ها تأکید کرده‌اند که برآورد مذکور از درجه اطمینان پایینی برخوردار است؛ زیرا تعیین تعداد دقیق موشک‌هایی که ایران برای شلیک آماده کرده یا در انبارهای خود نگهداری می‌کند، دشوار است. با این حال، به گفته آنها، تردیدی وجود ندارد که ایران همچنان ذخایر موشکی قابل‌توجهی در اختیار دارد.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند اگرچه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات تولید موشک ایران آسیب رسانده‌اند، تهران روند بازسازی زرادخانه موشکی خود را ادامه داده است و ایران همچنین شمار زیادی پهپاد و موشک کوتاه‌برد در اختیار دارد.

طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، بازسازی ذخایر موشکی ایران با اظهارات مقام‌های دولت ترامپ، از جمله خود رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر نابودی توان نظامی ایران در تضاد است. به گفته مقام‌های آمریکایی، ادامه توان موشکی ایران و بازسازی ذخایر آن، یکی از محورهای بحث در دولت ترامپ درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی بوده است.

مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز برآورد کرده‌اند که ایران بیش از ۱۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد؛ هرچند ارزیابی‌ها در میان مقام‌های کشورهای مختلف منطقه متفاوت است، زیرا تعیین تعداد دقیق این موشک‌ها دشوار است. «سیمون لیدین»، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در دولت اول ترامپ، می‌گوید حتی برآورد حداقلی ۱۵۰۰ موشک نیز به این معناست که ایران بیش از نیمی از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را بازسازی کرده است.

او همچنین گفت ایران در فاصله جنگ ۱۲روزه در ژوئن ۲۰۲۵ تا آغاز درگیری کنونی در فوریه، زرادخانه موشکی خود را به‌طور کامل بازسازی کرده بود. طبق این گزارش، ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک، پهپادها و تاکتیک‌های بهبودیافته، همچنان به وارد کردن خسارت به پایگاه‌های نظامی آمریکا، رادارها و سامانه‌های هشدار زودهنگام این کشور در سراسر منطقه غرب آسیا ادامه داده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی، در نتیجه این حملات، بسیاری از تجهیزات نظامی آمریکا به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند؛ منطقه‌ای که از نظر آنها امن‌تر محسوب می‌شود. این رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به ناتوانی دولت ترامپ در تصمیم‌گیری برای ازسرگیری جنگ با ایران به دلیل بی‌اطلاعی از توان موشکی جمهوری اسلامی نوشت، ترامپ فعلاً به‌جای صدور دستور حملات گسترده نظامی، تصمیم گرفته است فشار اقتصادی بر تهران را از طریق محاصره و تحریم‌ها حفظ کند. بر اساس این گزارش، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از وقفه در درگیری‌ها برای برقراری ارتباط با مقام‌های ایرانی و تلاش برای دستیابی به توافق استفاده کرد، اما ترامپ به او دستور داد مسیر دیپلماسی را متوقف کند و بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز شود.

برآورد واقعی تعداد موشک‌های ایران دشوار است

متحدان آمریکا در منطقه خلیج‌فارس نیز به دولت ترامپ اعلام کرده‌اند که خواهان بازگشت به جنگ نیستند؛ زیرا ایران ممکن است در واکنش به حملات، آنها را با موشک و پهپاد هدف قرار دهد. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی که پس از انتخابات ماه گذشته همچنان در این سمت باقی مانده است، به تلاش برای ازسرگیری جنگ علیه ایران ادامه می‌دهد. رومن گوفمن، رئیس سازمان جاسوسی موساد، نیز روز جمعه(21 آبان ماه) برای گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی درباره ایران به واشنگتن

سفر کرد.

ترامپ در سخنرانی خود به مناسبت روز کهنه‌سربازان آمریکا تلویحاً اذعان کرد که ایالات متحده نتوانسته جمهوری اسلامی را به‌طور کامل شکست دهد. او گفت: «ما پیروز شدیم. حالا مسئله این است که چه زمانی می‌خواهیم به این جنگ پایان دهیم. ما باید به پیروزی کامل برسیم، نه پیروزی ۹۳ درصدی. پیروزی باید کامل باشد.»ترامپ بعداً در گفت‌وگو با «هیو هویت»، مجری رادیویی آمریکایی، اعتراف کرد که اگر نظام جمهوری اسلامی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او همچنان بر سر کار باشد، این مسئله به معنای شکست آمریکا خواهد بود.

بر اساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، برآورد تعداد موشک‌های ایران به دلیل محرمانه نگه داشتن این موضوع از سوی تهران، تعدد تولیدکنندگان موشک در ایران و نامشخص بودن میزان موشک‌هایی که این کشور می‌تواند با استفاده از قطعات آماده ذخیره‌شده در تأسیسات زیرزمینی تولید کند، دشوار است.

ایران آماده دور جدیدی

از درگیری‌هاست

جیم لمسون، پژوهشگر مهمان در کالج کینگ لندن و تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در زمینه امور نظامی ایران تخصص داشته است، با بیان این مطلب افزود که ارزیابی‌های مربوط به ذخایر موشکی ایران پیش از جنگ نیز از ابهام زیادی برخوردار بوده است.

او گفت: «با توجه به تجربه‌ای که در انجام این نوع ارزیابی‌ها برای دولت آمریکا دارم، می‌دانم که حتی با دسترسی به تمام اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیز ممکن است میزان اطمینان به این برآوردها بسیار پایین باشد.» هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه ایران، نابودی توان موشک‌های بالستیک کشور بود. هر دو طرف پس از کارزار مشترک بمباران، مدعی موفقیت شدند. نتانیاهو نیز ادعا کرده بود برنامه موشکی ایران با موفقیت درهم شکسته شده و ذخایر موشکی باقی‌مانده این کشور رو به اتمام است.

با این حال، یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ایران با وجود متحمل شدن خسارات سنگین، در حال بازسازی توان نظامی و تسلیح مجدد خود و آماده شدن برای دور دیگری از درگیری‌های جدی است.

بر اساس این گزارش، ایران همچنین توانسته کارآمدی حملات خود علیه اهدافی در خاورمیانه را افزایش دهد. این کشور با بهبود اطلاعات و داده‌های مربوط به شناسایی و هدف‌گیری، از جمله با کمک متحدانی مانند روسیه، و ارتقای تاکتیک‌های نظامی خود، از جمله ترکیب حملات موشکی و پهپادی، به این توانمندی دست یافته است.

بلال صعب، مدیر ارشد شرکت آمریکایی ترندز یو‌اس که در زمینه تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی فعالیت می‌کند، در این باره گفت: «موضوع فقط اندازه زرادخانه ایران نیست؛ بلکه نحوه استفاده این کشور از آن نیز اهمیت دارد و فرماندهان ایرانی چند شگرد جدید برای افزایش کارآمدی حملات خود آموخته‌اند.»

روزنامه وال‌استریت ژورنال در ماه‌آوریل گزارش داده بود که ایران هزاران موشک بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد در اختیار دارد که امکان بازیابی آنها از تأسیسات زیرزمینی وجود دارد. حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی ورودی این تأسیسات را مسدود کرده بود، اما تصاویر ماهواره‌ای بعدی نشان داد ایران با خاک‌برداری توانسته به برخی از این مراکز دوباره دسترسی پیدا کند. به گفته یک مقام صهیونیست، موشک‌های مستقر در این تأسیسات زیرزمینی احتمالاً سالم باقی مانده‌اند.

به گزارش فارس، وال‌استریت ژورنال همچنین در ماه سپتامبر گزارش داده بود که ایران تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات آماده ذخیره‌شده از سر گرفته

است.