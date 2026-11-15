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کد خبر: ۳۴۲۱۴۸
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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حق با کیه؟!(گفت و شنود)

گفت: این ماجرای حذف کارت سوخت جایگاه‌ها چیه که این همه 
سر و صدا بلند کرده؟!
گفتم: برخی از مسئولین دولتی اعلام کرده‌اند که قرار است کارت سوخت جایگاه‌های عرضه بنزین باطل شود ولی معاون اول رئیس‌جمهور گفته است هنوز چیزی مشخص نشده و از مسئولان دیگر خواسته که تا تصمیمی نهایی نشده درباره آن اظهار نظر نکنند!
گفت: طی دو سال اخیر درباره بنزین و سهمیه بنزین و قیمت آن‌، ده‌ها نظر متفاوت و حتی متناقض اعلام شده‌‌، بالاخره کدام خبر صحیح است؟! دولت کدام‌یک را تأیید می‌کند؟!
گفتم: شخصی نزد قاضی از شخص دیگری شکایت کرد‌،‌ قاضی شکایتش را که شنید‌، گفت؛ بله حق با شماست‌،‌ دقایقی بعد شخصی که از او شکایت شده بود آمد و شرح ماجرا داد‌، قاضی به او هم گفت حق با شماست! منشی قاضی با تعجب پرسید این چه قضاوتی است؟! و قاضی فکری کرد و گفت؛ مثل این که حق با تو نیز هست!

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