*معتقدم خون‌‌ امام مجاهد شهید،‌‌ سید علی خامنه‌ای منشا تحولات بزرگی در منطقه و جهان خواهد شد و ملت قد علم کرده ایران با تحمیل شرایط خود بر دشمن از تحریم عبور خواهد کرد و همچنین سال‌های متمادی هیچ مهاجمی به فکر جنگ با آن نخواهد افتاد. این سنت الهی است که شهادت بندگان صالحش ویرانگر دشمنان خواهد بود. چنانچه خون امام حسین علیه‌السلام و شهدای کربلا بساط بنی‌امیه را در هم پیچید.

کنگرلو

*از قرار معلوم برنامه تلویزیونی «ریحانه»، روایت خانواده در اندیشه آقای شهید ایران، از شبکه نسیم آماده پخش شده است. این مجموعه با رویکردی متفاوت و در قالب روایتی صمیمی، به بازخوانی خاطرات و تجربه‌های بانوانی می‌پردازد که در مقاطع مختلف، توفیق دیدار با رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را داشته‌اند.

هدایت

* ایران و عراق در سال‌های اخیر هدف‌گذاری کرده‌اند حجم تجارت دوجانبه بین خود که در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد دلار است را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند. اما رسیدن به چنین هدفی بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش هزینه جابه‌جایی کالا دشوار خواهد بود. اتصال ریلی شلمچه به بصره می‌تواند حلقه‌ای تعیین‌کننده در تکمیل این زنجیره باشد و ظرفیت تازه‌ای برای مبادلات تجاری دو کشور ایجاد کند.

معشوری

* کاش شیعیان جمهوری آذربایجان هم در اعتراض به قانون جلوگیری از حضور دختران باحجاب در مدارس و دانشگاه‌های این کشور با تاسی از شیعیان بحرینی اعتراض خود را علنی می‌کردند. برای چندمین شب متوالی است که شیعیان بحرین در منامه و روستاهای اطراف به خیابان‌ها می‌آیند و به ادامه سرکوب و بازداشت علمای شیعه و فعالان دینی اعتراض می‌کنند.

خیری‌مطلق

*همه ارکان نظام، از دولت و مجلس تا دستگاه قضائی، نهادهای نظامی، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی بایستی توجه داشته باشند که حمایت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب نباید به اعلام وفاداری در گفتار محدود بماند. بلکه باید در هماهنگی تصمیم‌ها، مسئولیت‌پذیری مدیران و پرهیز از حاشیه‌سازی در میدان عمل دیده شود.

کنعان‌نژاد

*از یک مسئول در این دولت سؤال شده با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها، اگر مسافرت ضروری برای شهروندان پیش بیاید چه باید بکنند؟جواب داده باید سه ماه ذخیره سوختشان را جمع کنند و سپس اقدام به مسافرت نمایند. این یعنی این که اگر مادر فردی در شهرستان مریض شد فرزندش باید به او‌ بگوید متاسفانه چون طبق برنامه‌ریزی، مریض نشدی سه ماه صبر کن تا سهمیه بنزینم را جمع کنم و به خدمت برسم!

حاجی‌آقایی

*جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور یک نوع دعوت عمومی برای اعتراض است. فرض کنید فردی رفت مسافرت و بنزین تمام کرد، فردی در سفر کارت سوختش گم شد، یا در سفر کارت سوخت کار نکرد. تکلیف چیست؟ بنویسید این چه نوع پیشنهادی است؟

ارباب

*مسئله بنزین به امنیت ملی مربوط است و تا همه ابعاد آن بررسی نشود هیچ دولتمردی نباید موضوعی را رسانه‌ای کند. به‌ویژه در این شرایط حساس.

برزگریان

* به حد اعلا رسیدن تناقض‌گویی‌های ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر این است که ترامپ از یک‌سو به ‌خوبی می‌داند در جنگی که علیه ملت قهرمان ایران به راه انداخته، هیچ دستاوردی به دست نیاورده و از سوی دیگر در مناسبات و فضای داخلی ایالات متحده نیاز دارد از جنگ علیه ایران برای خود دستاوردسازی کند.

زرّین

*رونالدو، اسطوره فوتبال جهان، با انتشار پرچم ایران نوشته قدرت فقط در زمین بازی نیست، بلکه در قلب ملتی است که هرگز تسلیم نمی‌شود. دعاهای من برای مردم شجاع ایران؛ قوی بمانید. این توئیت با ۳/۲ میلیارد بار بازدید، رکورد لایک و بازدید را در تاریخ ایکس جابه‌جا کرده و شوک بزرگی به رسانه‌های غربی وارد ساخته است.

داوودآبادی

*برای بیدار شدن جماعت مخالف مقاومت و طرفداران سازش بنویسید چرچیل نخست‌وزیر انگلیس، تنها در فاصله کشیدن یک سیگار در حیاط سفارت شوروی در تهران برای گرفتن عکس یادگاری، شاه ایران را پذیرفت. این تنها فرصت برای دیدار با سران قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم در ایران بود که با وجود اشغال ایران، شاه را در مملکت خودش به حضور نمی‌پذیرفتند. من اگر جای یکی از این سلطنت‌طلب‌ها بودم برای ندیدن این همه حقارت حاضر بودم زمین دهان باز بکند تا در آن فرو بروم.

پرتوی

*آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اظهار داشته اولین جایی که اسرائیل بمباران کرد کارخانه‌ای بود که سوخت صفحه‌ای برای رآکتور تهران که یک رآکتور رادیو داروست تولید می‌کرد. اطلاعات این مکان فقط در اختیار آژانس بود. با چه زبانی بگوئیم که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر پیشرفت کشور است.

واثقی

*بهتر آن است آمریکایی‌ها که جنگ رمضان را باخته‌اند در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده‌، تسلیم شوند و دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارند و به نظم ایرانی که شکل گرفته احترام بگذارند.

خاوه

*روبیو، وزیر خارجه آمریکا مصاحبه کرده و گفته نگرانیم اوضاع در خاورمیانه برای ما سخت شود و نتوانیم نیرو‌هایمان را از آنجا خارج کنیم. بفرمایید وضع برای شما یانکی‌ها از این بدتر خواهد شد. این منطقه را قبرستان متجاوزین خواهیم کرد.

امجد

*جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد ما در جنگ نظامی پیروزیم، اما در جنگ نرم نیاز به انسجام اجتماعی بیشتر، دمیدن روح امید و سازندگی، تلاش بیشتر و رو کردن دست آمریکا در جنگ رسانه‌ای و شناختی هستیم.

اصلانی

*وندی شرمن قائم‌مقام و معاون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و عضو حزب دموکرات در سال ۲۰۲۱ در پاسخ به انتقاد «تد کروز» سناتور تندروی جمهوری‌خواه درخصوص عدم قاطعیت رویکرد دولت بایدن در قبال ایران، گفت هدف کلی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، کاملا یکسان است. وی گفت ما اهداف یکسانی داریم اما بر سر روش‌های رسیدن به آن اختلاف داریم.

رضازاده

* اگر چه ثروت، فناوری و توانایی آمریکا برای اعمال قدرت در مناطق دوردست ممکن است برتری قابل ‌توجهی داشته باشد، اما مقاومت و عدم تسلیم ایران در دو جنگ گذشته نشان داد سرنوشت جنگ‌ها هرگز صرفاً با شمارش تجهیزات و دارایی‌های نظامی تعیین نمی‌شود.

کامرانی

* خواهر رهبر کره شمالی اظهار داشته گفت‌وگو با آمریکا برای منافع ملی ضرورتی ندارد. موضع صریح ما این است که هیچ نیازی به نشستن رودررو با چنین افراد غیرقابل‌اعتماد و متخاصمی نداریم. باید مثل کره‌ای‌ها گربه را دم حجله کشت.

افروز

* معضل چندنرخی بودن ارز موجب می‌شود ارز کمتری وارد بازار شده و ایجاد مشکل بکند. زمانی که صادرکننده فرصت می‌یابد با استفاده از کارت‌های بازرگانی متفرقه ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار آزاد با بهای واقعی‌تر به فروش برساند، طبیعی است که منافع خود را بر روش‌های رسمی ترجیح دهد.

زنگی

* به‌رغم نقدهای اساسی که به دولت وارد است ولی حق این است که بپذیریم در دوره نزدیک به یک‌سال‌ونیم گذشته، با وجود فشارها و هدف قرار گرفتن‌ بخش‌های اقتصادی کشور از سوی دشمن، نظام تأمین امنیت غذایی کشور علی‌رغم گرانی‌هایی که بعضاً قابل توجیه هم نیست اما کمبودی در این حوزه به وجود نیامد.

عزیزاللهی

*به کسانی که زندگی را به خودشان و دیگران سخت می‌گیرند عرض می‌کنم زندگی ما مثل آینه است. اگر به آینه اخم کنیم‌، آینه هم به ما اخم خواهد کرد. اگر به آینه لبخند بزنیم آنجاست که به ما لبخند می‌زند.

سویزی

* پله برقی پل عابر پیاده‌رو‌به‌روی بیمارستان ۱۵ خرداد شهر ورامین، در تمام روزهای طول سال خراب و بلااستفاده است. با توجه به تعداد بالای مراجعین به این بیمارستان که اکثرا افراد سالمند هستند ضرورت دارد شهرداری ورامین توجه ویژه به تعمیر و نگهداری این سازه عمرانی شهری در این منطقه داشته باشد. دعاگوی عزیزان خدمتگزار در شهرداری خواهیم بود.

تاجیک