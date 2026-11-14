



در حالی که ماشین رسانه‌ای غرب و پادوهای منطقه‌ای و داخلی آن طی ماه‌های اخیر تلاش داشتند محدودسازی دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط تهران را «غیرقانونی» و «تنش‌زا» جلوه دهند، شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی در چرخشی معنادار، ناچار به اعتراف به منطقی بودن این تصمیم شد.

مسعود منیری، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی صراحتاً اذعان کرد: «تصمیم ایران برای محدود کردن بازرسی‌های آژانس در شرایط جنگی کاملاً منطقی است؛ چراکه پیمان جامع پادمان برای شرایط صلح تدوین شده و در وضعیت اضطراری و فورس‌ماژور، باید سازوکار جدیدی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای در نظر گرفته شود.»

این اعتراف آشکار در رسانه معاند، خط بطلانی بر تمام فضاسازی‌های رافائل گروسی و تروئیکای اروپایی است. واقعیت میدانی آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساساً هیچ پروتکل یا دستورالعمل مشخصی برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده در جریان حملات نظامی ندارد. از سوی دیگر، با توجه به تهدیدهای مستمر و بی‌وقفه آمریکا علیه سایت‌های هسته‌ای کشورمان، اصرار بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده اصفهان و درخواست دسترسی به اطلاعات طراحی آن‌ها، هیچ توجیه فنی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمنان ملت ایران شباهت دارد تا نظارت پادمانی!

جالب‌تر آنکه آژانس در بیانیه اخیر خود ضمن گلایه از عدم دریافت اطلاعات و محدود بودن دسترسی‌ها به نیروگاه بوشهر، عامدانه به این سؤال کلیدی پاسخ نداده که اساساً بازرسانش در تأسیسات بمباران‌شده به دنبال چه هستند؟

نفاق و روبه‌صفتی رافائل گروسی آنجا به اوج می‌رسد که وی در قبال کشته شدن یک نیروی نیروگاه زاپورژیا در اوکراین، فوراً ژست حقوق‌بشری گرفته و بیانیه محکومیت صادر می‌کند؛ اما در برابر اصابت بی‌سابقه بمب‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، مهر سکوت بر لب می‌زند و آن را «خارج از حوزه کاری» خود می‌داند.

این سکوت مصلحتی، تمام ادعاهای بی‌طرفی آژانس را از حیثیت ساقط کرده و نشان می‌دهد ایران در شرایط جنگی، هوشمندانه‌ترین تصمیم را برای صیانت از امنیت ملی خود اتخاذ کرده است.