نمایندگی ایران در وین در واکنش به گزارش یکجانبه آژانس درباره ایران موضعی قاطع اتخاذ و اعلام کرد: اجرای پادمان‌ها تحت شرایط غیرعادی از سر گرفته نخواهد شد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین در واکنش به گزارش یکجانبه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در بیانیه‌ای نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های خود برای ایران را بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام تنظیم کرده است که از نظر فنی و قانونی دارای نقص بوده‌اند، با سوءاستفاده از فرآیند تصویب شده‌اند و یافته‌های آنها فراتر از اختیارات قانونی بوده است.

در این بیانیه آمده است: همان‌طور که خود رافائل گروسی اذعان کرد، حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت ایران شرایط بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد، بازرسی‌ها را مختل کرد، آژانس را مجبور به خروج بازرسان خود کرد و بررسی نگرانی‌های امنیتی ایران را ضروری

ساخت.

نمایندگی ایران خاطرنشان کرد: ایالات متحده تجاوز را از قطعنامه‌های جانبدارانه حذف کرد، اما پیامدهای آن را از واقعیت حذف نکرد، واقعیت‌ها به‌دلیل اقتضای سیاست از بین نمی‌روند!

به گزارش تسنیم، این نمایندگی همچنین در ادامه تصریح کرد: اجرای پادمان‌های عادی نمی‌تواند تحت شرایط غیرعادی از سر گرفته شود، شورای حکام باید به ریشه‌های وضعیت فعلی بپردازد.