مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم روسیه اعلام کرد این شرکت قصد دارد شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در آینده نزدیک از ۱۸۰ نفر

به ۳۰۰ نفر برساند.

الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم، از برنامه افزایش شمار کارکنان این شرکت در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ۳۰۰ نفر خبر داد.

لیخاچف روز جمعه (22 آبان ماه)

گفت: در حال حاضر ۱۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم در نیروگاه بوشهر حضور دارند و روس‌اتم قصد دارد در آینده نزدیک این تعداد را به ۳۰۰ نفر برساند؛ زیرا به گفته او، در حال حاضر این شرکت خطری که فعالیت‌هایش را کُند کند، مشاهده نمی‌کند.

او با اشاره به تداوم تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران گفت: روس‌اتم به‌طور کلی در تلاش است هرچه سریع‌تر به روند کاری برنامه‌ریزی‌شده خود بازگردد و شمار کارکنانش را تا سال آینده به سطح مورد نظر

برساند.

لیخاچف پیش‌تر گفته بود که روس‌اتم قصد دارد شمار کارکنان روس در نیروگاه بوشهر را افزایش دهد و هدف‌گذاری این شرکت، رساندن آن به ۷۰۰ نفر است.

روس‌اتم پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، صدها نفر از کارکنان خود را از ایران خارج کرده بود.

لیخاچف در مصاحبه نوامبر سال گذشته با «کانال یک» روسیه گفته بود که این شرکت قصد دارد دو واحد هسته‌ای جدید هر یک با ظرفیت هزار مگاوات در مجاورت واحد اول نیروگاه بوشهر احداث کند و افزوده بود که عملیات ساخت‌وساز در حال پیشرفت است.

به گزارش فارس، پیش از آن در سپتامبر ۲۰۲۵، روس‌اتم از امضای یادداشت تفاهمی بین تهران و مسکو برای همکاری در زمینه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران خبر داده بود.