یک نفتکش متخلف دیگر، در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی، آتش گرفت.

بامداد شنبه، یک نفتکش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش تسنیم، نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه شرق تنگه هرمز کاملاً در کنترل و رصد نیروی دریایی ارتش است، هشدار داد: آتش‌سوزی و انفجار، سرنوشت کشتی‌های متخلفی است که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند و در مناطق ممنوعه تردد می‌کنند.

انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد: دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند. زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است. نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد

داشت.