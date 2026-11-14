کد خبر: ۳۴۲۱۳۹
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمهًْالزهرا سلاماللهعلیها از سوی رهبر انقلاب برگزار شد
آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمهًْالزهرا سلاماللهعلیها از سوی رهبر انقلاب در زینبیه برگزار شد.
این مراسم از سوی حضرت آیتاللهالعظمی امام سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد. آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمهًْالزهرا سلاماللهعلیها با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث ادامه یافت.