گفت: رسانه‌های آمریکایی حال و روز ترامپ را آشفته و عصبانی و با روحیه‌ای فرو پاشیده ترسیم می‌کنند.

گفتم: شانس آورده که از ضربه سخت شکست در مقابل ایران، سکته نکرده است.

گفت: ایول! یادته چه رجزی می‌خواند و چه قُمپزی در می‌کرد که ظرف ۲ هفته ایران را از پا در می‌آورم! و چنین و چنان می‌کنم؟! ولی حالا خودش و حزبش و آمریکا را زمینگیر کرده است.

گفتم: بارها اعلام کرده بود که نیروهای نظامی ایران را نابود کرده‌ام! مردم ایران را علیه جمهوری اسلامی ایران برانگیخته‌ام! زندگی را بر مردم ایران سیاه کرده‌ام! و صدها نمونه دیگر از این غلط‌های زیادی که در مقابل اقتدار نظامی و پایداری مردم ایران نه فقط به نتیجه‌ای نرسیده، بلکه نتیجه معکوس هم داشته است.

گفت: هنوز هم توئیت می‌زند و خطاب به مردم آمریکا می‌نویسد؛ صبر داشته باشید بالاخره پیروز می‌شویم!

گفتم: خلبان هواپیما خطاب به مسافرین گفت؛ لطفاً توجه فرمائید، موتور سمت چپ از کار افتاده اما نگران نباشید هواپیما را سالم به زمین می‌نشانم. چند دقیقه بعد گفت؛ توجه فرمایید، موتور سمت راست هم از کار افتاد، ولی اصلاً نگران نباشید و چند دقیقه بعد گفت؛ توجه فرمایید خلبان صحبت می‌کند. لطفاً کمربندها را محکم ببندید که اجسادتان از روی شماره صندلی‌ها قابل شناسایی

باشد!