*با توجه به تأکید امام سید مجتبی خامنه‌ای در فرمان نظامی خود که «تمام دارایی‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی باید در تیررس نیروهای مسلح باشد. این بانک اهداف مدام باید به‌روزرسانی شود.» انتظار می‌رود نیروهای مسلح و مقتدرمان این فرمان را عملیاتی نمایند تا دشمن خبیث این قدر عربده نکشد.

مرادی

* خدا را سپاسگزاریم که امروز جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه رهبری حکیمانه، مردمی وفادار و نیروهای مسلح مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری‌های بومی موشکی و پهپادی، در اوج اقتدار ایستاده است.

غفوریان

* سلام و درود خداوند و ملائکه و مؤمنین بر روح مطهر شهید سرافراز سردار حسن تهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، که ثابت کرد «ما می‌توانیم» صرفاً یک شعار نیست، بلکه فرمول اراده مستحکم و شکست‌ناپذیری یک ملت است که به اوامر امامین انقلاب ایمان و باور داشتند که امروز دوست و دشمن از اقتدار ایران عزیز در برابر قدرت‌های غربی انگشت به دهانند!

گل‌محمدی

* سردار بلالی مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه ذخایر تسلیحاتی لازم جهت دفاع از کشور برای سال‌ها تأمین است، اظهار داشت امکانات بسیار زیادی از دشمن به دست ما رسیده و ما در حال مهندسی معکوس آن‌ها هستیم. در ضمن در فرصتِ پس از جنگ رمضان، توان خود را ارتقا داده‌ایم. بحمدالله ابزار و امکانات ما در این فرصت بسیار رشد کرده و تولید ما از گذشته بیشتر شده است.

فتوحی

*تکریم شیوخ عراقی در مشهد، این پیام روشن را برای اندیشکده‌های غربی و تفرقه‌افکنان منطقه‌ای و برخی از دولتمردان داشت که پیوند میان ملت‌های منطقه، بر مدار حضرت امام رضا علیه‌السلام می‌چرخد و هیچ اراده سیاسی و دولتی نمی‌تواند خللی در آن ایجاد کند.

نوروزی

*ترامپ احمق حتی با طرح اعطای ۵ هزار دلار به رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، ارزش حمایت از این حزب را کاهش داد و منبع پرداخت آن را زیر سؤال برد و با این حربه فریب هم نتوانست رأی مردم را کسب کند!

داوری

*عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی‌الیوم و تحلیلگر برجسته جهان عرب می‌گوید: «ایران نه عقب نشست، نه زانو زد و نه پرچم سفید را بالا برد؛ آمریکا تمام ابزارهای فشار خود را به کار گرفت، اما نتوانست ایران را از نقشه جهان حذف کند.» امامین انقلاب بارها فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند!

کمانی

*با تولید داروی ضدسرطان سینه به‌ دست دانشمندان ایرانی، کشورمان در جمع نخستین کشورهای برخوردار از توانمندی بومی در این حوزه قرار گرفته است. این دستاورد را به این عزیزان و ملت مبعوث شده تبریک می‌گوییم.

دادوندی

*با تولید موشک ضد رادار برای نابودی ناوها و رادارهای دشمن، موجی از وحشت در بین نیروهای دشمن ایجاد شده که حضور در پناهگاه را به میدان ترجیح می‌دهند!

قیداری

*به دولتمردان توصیه می‌شود این فرمایش رهبر حکیم و معظم انقلاب که فرمودند: «اگر هنوز کسانی هستند که تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباهند» توجه جدی نمایند.

گرجی

*برخی خبرها حکایت از این دارد که دولت سعودی هر ساله اطلاعات حجاج خانه خدا را در اختیار موساد قرار داده تا افراد تحت تعقیب این رژیم جهنمی شناسایی شوند!

رجبی

*قانون جنگل می‌گوید انگلیس خبیث می‌تواند از گذرگاه جبل‌‌الطارق که متعلق به خودش نیست عوارض بگیرد اما ایران نباید از تنگه هرمز که جزو خاک خودش است کسب درآمد کند!

ترابی

* اداره هوانوردی‌آمریکا دستور توقف سراسری پروازها را در سراسر ایالات متحده صادر کرده که علت آن قطعی گسترده در فرکانس‌های ارتباطی بوده و به همین دلیل تمامی پروازها در سراسر آمریکا تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند. به‌نظرم این‌گونه متوقف‌سازی‌ها را باید به عنوان بدیل محاصره‌سازی‌ها، به‌درون آمریکا برد.

اخوان

* از کجا معلوم از کار افتادن ناگهانی رادارهای کنترل ترافیک هوائی و فرکانس‌های رادیویی در آمریکا در کنار تعدادی رویداد شبه‌امنیتی دیگر که موجب لغو هزاران پرواز در این کشور شده یک برنامه منسجم از جانب رژیم اسرائیل برای کشاندن ترامپ به جنگ نباشد؟

کهنسال

* باید توجه داشت یک کریدور، صرفاً مسیری برای عبور کامیون و قطار نیست، بلکه مجموعه‌ای از بنادر و پایانه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل و انبارها و مراکز توزیع و خدمات لجستیکی است که می‌توانند از استمرار جریان کالا درآمد کسب کنند. ایران با تکیه بر موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود و با ایجاد پیوندهای اقتصادی چندلایه، می‌تواند کریدورهای ترانزیتی را به ابزاری برای تاب‌آوری اقتصاد ملی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی تبدیل کند.

کوشا

* روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی به نقل از تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد، نوشت که ترور رهبر شهید در آغاز جنگ، یک «اشتباه فوق‌العاده بزرگ» و «شکست راهبردی جدی» برای رژیم صهیونی بوده است. این اقدام نه‌تنها به تقویت موقعیت سپاه پاسداران منجر شده، بلکه با گشودن «جعبه پاندورای انتقام‌جویی برای نسل‌های آینده»، خطر ترور مقامات ارشد رژیم صهیونی را نیز افزایش داده است.

کلاته

* تشدید حملات یمنی‌ها به عربستان سعودی، نگرانی‌های اقتصادی را از بخش نفت به بخش‌های غیرنفتی، که سنگ بنای چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، منتقل کرده است. در همین رابطه سهام عربستان سعودی متحمل ضررهای شدیدی شده و در ماه اکتبر به یکی از بدترین بازارهای نوظهور جهان تبدیل گردید.

زمان‌خانی

* در جامعه امنیت ملی آمریکا، این باور به طور گسترده وجود داشت که ما یک سلاح نظامی قدرتمند در اختیار داریم و کافی است از آن استفاده کنیم تا مشکل پیش‌رو حل شود. اما مقاومت و جواب ایران در دو جنگ اخیر به آمریکا این باور را برای همیشه باطل کرد و آمریکایی‌ها را از این توهم بیرون آورد.

نیسی

* خبرنگار ایرانی، از مردم چین سؤال می‌کند تو اینستاگرام، واتساپ، توئیتر یا گوگل عضو هستند یا نه؟جالب این که جواب می‌دهند اصلا این نرم‌افزارها رو نمی‌شناسند. ولی مگر چنین چیزی ممکن است؟ عرض می‌کنم چرا ممکن نباشد. حکمرانی در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی در یک کشور هست. ولی این حوزه در کشور ما متاسفانه عملا رها شده است.

سادات‌حسینی

* نتیجه حاصل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را نباید «موج آبی» خواند. این یک «سونامی آبی» بود که سرمایه سیاسی جمهوری‌خواهان را با خود برد. چرا که هر دو مجلس آمریکا در اختیار مخالفان ترامپ قرار می‌گیرد.

جباری‌مهر

* مهم‌ترین مشکل همکاری ایران با چین، نداشتن راهبرد و نقشه راه مشخص در سمت ایران است. واقعیت این است که وقتی با تجار و مجموعه علمی چینی‌ها که صحبت می‌شود، می‌گویند ما نمی‌دانیم شما می‌خواهید چه کاری انجام دهید. نقشه راه شما مشخص نیست.

برجیان

* باید توجه داشت دشمن از کشف حجاب در کشور ما به عنوان یک اسلحه ویرانگر استفاده می‌کند و بی‌توجهی مسئولان به این واقعیت تلخ، قابل قبول نیست و نا‌خواسته نوعی همراهی با دشمن در این جنگ وحشیانه‌ علیه کشورمان است.

صفار

*به مسئولان محترم و نهادهای ذی‌ربط بگویید به موضوع بی‌حجابی و عریانی رسیدگی کنند تا بیشتر از این عفت عمومی جریحه‌دار نشود!

خیری

* به آقای شفیعیان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور بفرمایید وقتی آمریکا با توان هوائی مثال‌زدنی خود و اسرائیلی که به تنهائی حدود نیمی از توان هوائی جهان است، نتوانسته‌اند ایران را به زانو درآورند، ایرانی که تنگه هرمز را ۸ ماه است در دست دارد و آمریکا نتوانسته آن را باز کند و کل اروپا جرأت نکرده برای باز کردنش حتی نیرو اعزام بکند، آیا این ایران یک‌لاقباست؟ خودتحقیری هم حدی دارد!

شمسیان

*مسئولان فراجا اعلام کردند که 98 درصد قاچاق سوخت گازوئیل است. چرا برخی دولتی‌ها (معاون اجرائی) اصرار دارند برای توجیه افزایش قیمت بنزین، قاچاق بنزین را بیش از سایر سوخت‌ها اعلام کنند! با همین نرخ سوم بنزین اعلام شده، آیا آقای معاون خبر از افزایش قیمت اجناس بازار دارد؟!

علیدادی