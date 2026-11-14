به گزارش قوه قضائیه، پس از اظهارات یک مدیر سابق صدا و سیما که در موضوعات مختلف ادعا‌هایی مطرح کرده بود، دادستانی تهران او را برای ارائه مستندات ادعا‌های صورت گرفته به مرجع قضائی احضار کرد.

در پی حضور نامبرده در دادستانی تهران، مقام قضائی خواستار ارائه مستندات درباره ادعا‌های در رابطه با «شورای موقت رهبری اصل ۱۱۱ قانون اساسی و همچنین برکناری رئیس سازمان صداوسیما» شد که این مدیر سابق صداوسیما نتوانست مستندات و توضیحات قانع‌کننده‌ای دال بر صحت ادعا‌های خود ارائه کند.

نامبرده هم بعد از احضار با انتشار پستی در فضای مجازی، اعلام کرد: «در مصاحبه هیچ‌گاه در مورد شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی چنین نگفته‌ام و تلویحا هم قصد بیان آن را نداشتم... درباره برکناری رئیس صداوسیما از موضوع اطلاع رسمی نداشتم.»