مطالعه کتاب، امروز ضرورتی راهبردی است

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیامی منتشر و تصریح کرد: امروز در دوران پیچیده جنگ نرم و نبرد شناختی دشمنان علیه ملت ایران، افزایش آگاهی و مطالعه کتاب، برای دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی، یک ضرورت راهبردی برای شناخت دقیق سازوکارهای توطئه، بازشناختنِ نقشه‌های مکارانه دشمنان و درک لایه‌های پنهانی جنگ‌های نوین می‌باشد.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیامی منتشر کرد.

به گزارش مهر، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

کتاب، ماندگارترین ابزار انتقال تجارب و اندیشه انسان‌هاست که میراث بشری را از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و پنجره‌ای است رو به افق‌های آینده، پلی است برای ارتباط با اندیشه‌های بشری، پناهگاه آرامی است برای جان‌های جستجوگر و چراغی است در تاریکی نادانی و جهل، که انسان‌ها را به سوی دانایی رهنمون می‌سازد.

خداوند بزرگ در نخستین وحی، با فرمان «اِقرأ»، راهی برای هستی‌شناختی انسان و نظام هستی را به انسان معرفی نمود. این فرمان، نظام و تفکری را بنا نهاد که در آن، خواندن و دانستن، شرط اصلی برای تعالی و کسب درجات انسان محسوب می‌شود.

رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه)،

همواره بر اهمیت دانش‌اندوزی و مطالعه کتاب در مسیر استقلال و عزت ملت تأکید نموده و معتقد بودند که پیشرفت و پیروزی‌های بزرگ از دلِ جوامع آگاه و دانش‌ورز، حاصل می‌شود. امروز در دوران پیچیده جنگ نرم و نبرد شناختی دشمنان علیه ملت ایران، افزایش آگاهی و مطالعه کتاب، برای دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی، یک ضرورت راهبردی برای شناخت دقیق سازوکارهای توطئه، بازشناختنِ نقشه‌های مکارانه دشمنان و درک لایه‌های پنهانی جنگ‌های نوین می‌باشد، از این رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از جامعه ایمانی و به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌های دانش و آگاهی پیشتاز و مقدم بوده و لازمه این موضوع، آگاهی و دانش برای دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی می‌باشد.

لذا، ضرورت دارد پاسداران عزیز و خانواده‌های گرامی آنان که سرمایه اصلی سپاه می‌باشند، نسبت به افزایش آگاهی و دانش خود از طریق توجه و اهمیت به مطالعه کتاب و کتاب‌خوانی تلاش مضاعف نمایند.

ضمن گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارد آحاد فرماندهان و مسئولین نسبت به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در سپاه و فراگیرسازی نهضت کتاب‌خوانی در سپاه، که مطالبه جدی رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) بوده است اهتمام ورزند.

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی