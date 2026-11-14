در بامداد روز دویست و شصتم جنگ خبر انهدام دو کشتی متخلف در تنگه هرمز منتشر شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدند.

سپاه ساعاتی بعد تصاویر آتش‌سوزی و انفجار در این نفتکش را نیز منتشر کرد. مدتی بعد نیروی دریایی ارتش نیز از انهدام یک کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. طبق اعلام نیروی دریایی ارتش یک نفتکش متخلف که بی‌توجه به هشدارهای قبلی، با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و شناسایی در منطقه نا امن و ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه آورده بود: «بدون شک، هر نفتکش متخلفی که در منطقه ممنوعه در شرق تنگه هرمز تردد کند، با برخورد به مین‌های دریایی دچار آتش سوزی خواهد شد. مایه تاسف است که صاحبان نفتکش‌ها، بدون عبرت گرفتن از سرنوشت دیگر شناورهای متخلف، با اعتماد به یاوه‌سرایی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، سرمایه خود را به جنگ مین‌ها فرستاده و درون آتش می‌اندازند.»

ظهر دیروز روابط عمومی نیروی دریایی ارتش از انهدام یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز خبر داد. بنابر این اطلاعیه یک نفت‌کش متخلف دیگر، در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد. این اطلاعیه تأکید می‌کرد تأکید کرد شرق تنگه هرمز کاملا در کنترل و رصد نیروی دریایی ارتش است. آتش سوزی و انفجار، سرنوشت کشتی‌های متخلفی است که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و در مناطق ممنوعه تردد می‌کنند.

شاید بتوان از این اطلاعیه نتیجه گرفت نیروی دریایی سپاه و ارتش در هماهنگی کامل با یکدیگر به تقسیم وظایف مشخصی رسیده‌اند که طی آن رصد و عملیات در شرق تنگه هرمز و دریای عمان به دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران سپرده شده است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد جدیت و قاطعیت نیروهای مسلح ایران در برقراری نظم جدید بر تنگه هرمز است؛ آنها نشان دادند بدون تعارف با کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی با ایران اقدام به تردد در تنگه هرمز می‌کنند برخورد خواهند کرد.

اما شکار کشتی‌ها متخلف در خلیج‌فارس و دریای عمان فقط قسمتی از اخبار میدان نبرد در روز گذشته بود. ظهر دیروز هفدهمین پهپادMQ1 ارتش تروریستی آمریکا نیز توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

نمی‌ترسم ولی از ترس فرار می‌کنم!

روز گذشته وزیر خزانه‌داری بدنام آمریکا در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی از دلایل پنهان شدن خود گفت. اسکات بسنت در این مصاحبه گفت که یکی از دلایل جابه‌جایی‌اش این بوده که روزنامه وال استریت ژورنال در ژانویه ۲۰۲۵ تصویری هوائی از خانه او در محله جورج‌تاون منتشر کرد. تصویری که باعث می‌شد موقعیت مکانی خانه او آشکار شود. بسنت این را «اقدامی بسیار غیرمسئولانه و خطرناک» خواند. او در حالی که از ترس ایران مجبور به ترک خانه‌اش و زندگی در یک پایگاه نظامی شده به این شبکه آمریکایی گفت از تهدیدهای ایران مرعوب نشده است!

روز گذشته همچنین نیویورک‌تایمز گزارش داد که بسنت به‌دلیل تهدیدهای امنیتی منتسب به ایران خانه خود در منطقه واشنگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. به گزارش این نشریه آمریکایی این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شماری دیگر از مقام‌های دولت ترامپ نیز محل سکونت خود را به دلایل امنیتی تغییر داده‌اند و واشنگتن همزمان از تهدیدهای مرتبط با ایران سخن می‌گوید.

وزیر خزانه‌داری پرمدعای آمریکا، اواسط تابستان وعده داد ایران ظرف دو هفته از هم می‌پاشد! او مدتی بعد در میانه پاییز باز هم به گنده‌گویی پرداخت و گفت «زمستان برای مردم ایران طولانی و سرد خواهد بود.» اما هنوز به زمستان نرسیده که سیاست‌های او و دیگر همکارانش در دولت ترامپ باعث شکست تحقیر‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا و حامیانش در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شد که ظرف یک دهه اخیر بی‌سابقه است. و البته هنوز زمستان نرسیده که بسنت مجبور به زندگی مخفیانه در یک پایگاه نظامی شده است.

اعتراف رسانه عبری:

به اهدافمان مقابل ایران نرسیدیم

در روز دویست و شصتم جنگ همچنان رسانه‌های عبری و انگلیسی به ارزیابی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران می‌پردازند. روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت روز گذشته هشدار داد که اسرائیل در حال تجربه یک وضعیت اضطراری استراتژیک و رو به وخامت است. به نوشته این رسانه عبری‌زبان شکست جمهوری‌خواهان همراه با تغییر افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائیل می‌تواند کنگره را مجبور به اقدامات قانونی علیه تل‌آویو کند. واقعیت آن است که اسرائیل نتوانسته حماس را به طور کامل در نوار غزه شکست دهد و قادر به خلع سلاح حزب‌الله هم نیست.

این نشریه صهیونیستی ادامه داد همچنین اسرائیل قدرت سرنگونی نظام ایران را هم ندارد. علاوه‌بر آن، اسرائیل هنوز قدرت بازدارندگی خود را به طور کامل احیا نکرده و همیشه احتمال انجام حملات غافلگیر‌کننده از سوی دشمنان وجود دارد.