جنگ‌های ویتنام، عراق و حالا ایران بر پایه دروغ بودند 60 درصد مردم آمریکا پس‌اندازی ندارند و با حقوق ماهانه خود سپری می‌کنند

سناتور ارشد آمریکایی برنی سندرز روز شنبه با ابراز نگرانی درباره وضعیت اقتصادی مردم آمریکا تأکید کرد که واشنگتن باید به «جنگ فاجعه‌بار» علیه ایران خاتمه دهد.

سندرز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت که حزب پیروز باید تغییرات واقعی در ایالات متحده ایجاد کند.

وی در این باره اظهار داشت: «در روز انتخابات، مردم آمریکا در سراسر کشور پیام بسیار قدرتمندی به طبقه حاکم کشورمان فرستادند. آن‌ها با صدایی بلند و به‌شکل غافلگیرکننده‌ای یکپارچه، به دروغ‌گویی بیمارگونه ترامپ، تحقیر قانون اساسی و حاکمیت قانون توسط او، خودشیفتگی‌اش، فسادش و سیاست‌های فاجعه‌بارش «نه» گفتند. اما چیز بیشتری هم گفتند.»

برنی سندرز با اشاره به اختلافات طبقاتی گسترده در آمریکا افزود: «در زمانی که ۶۰ درصد مردم ما از یک حقوق به حقوق بعدی زندگی می‌کنند (هیچ پس‌اندازی ندارند)، زمانی که نابرابری درآمد و ثروت بی‌سابقه‌ای داریم، زمانی که بالاترین نرخ فقر کودکان را در میان همه کشورهای صنعتی داریم، زمانی که میلیون‌ها سالمند نمی‌توانند با کرامت بازنشسته شوند، زمانی که نسل جوان ما ممکن است سطح زندگی پایین‌تری از والدینشان داشته باشند، خانواده‌های کارگر به تغییر رأی دادند، یک تغییر واقعی.»

سناتور ارشد آمریکایی خواستار تغییر اساسی در عرصه سیاسی و اقتصادی آمریکا شد و گفت: «موضوع فقط نتایج انتخابات نبود. بر اساس نظرسنجی اخیر آسوشیتدپرس (AP)، ۸۰ درصد از رأی‌دهندگان خواهان «دگرگونیِ کامل و همه‌جانبه» یا «تغییری اساسی» در نحوه اداره این کشور هستند؛ این آمار شامل ۹۷ درصد از دموکرات‌ها، ۹۰ درصد از افراد مستقل و ۵۸ درصد از جمهوری‌خواهان می‌شود.»

سندرز تأکید کرد که دموکرات‌ها دیگر حق بهانه‌گیری ندارند و گفت: «دیگر شعارهای توخالی و پیام‌رسانی نظرسنجی‌محور بس است. دیگر بس است از اینکه بارها و بارها به مردم بگویید ترامپ و جمهوری‌خواهان چقدر وحشتناک هستند. دیگر بهانه‌ای نیست. اکثریت جدید دموکرات باید برای طبقه کارگر مدت‌ها نادیده گرفته‌شده عمل کند. آیا ترامپ این قوانین را وتو خواهد کرد؟ شاید، شاید نه. اگر لایحه‌ها را امضا کند، مردم آمریکا سود خواهند برد و سپاسگزار خواهند بود. اگر نکند، جمهوری‌خواهان بهای سیاسی وحشتناکی خواهند پرداخت.»

سناتور ارشد آمریکایی در ادامه به 9 حوزه مختلف اشاره کرد که باید شاهد تحولات اساسی در آمریکا باشد.

برنی سندرز با انتقاد از وضعیت نظام بهداشت و درمان آمریکا گفت:‌ «نظام بهداشت و درمان ما معیوب و به‌شدت گران است... بیش از ۹۰ میلیون آمریکایی بدون بیمه یا با بیمه ناکافی هستند، سالانه بیش از نیم میلیون نفر به دلیل بدهی پزشکی ورشکست می‌شوند و بیش از ۶۰ هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، جان خود را از دست می‌دهند.»

وی با انتقاد از نابرابری شدید درآمد و ثروت در آمریکا شرح داد:‌ «امروز در آمریکا نابرابری درآمد و ثروت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ ما وجود دارد. یک درصد ثروتمند اکنون ثروت بیشتری از ۹۳ درصد پایین‌تر دارد. ایلان ماسک به تنهائی ثروت بیشتری از ۵۳ درصد پایین‌تر خانوارهای آمریکایی دارد.»

به گزارش فارس، سندرز درباره دستمزد‌های پایین در آمریکا گفت که 60 درصد مردم آمریکا پس‌اندازی ندارند و با حقوق ماهانه خود سپری می‌کنند. وی خواستار افزایش بیش‌از 2.5 برابری حداقل دستمزد (از 7.25 به 20 دلار) شد.

سناتور ارشد آمریکایی خواستار حمایت از سالمندان در این کشور شد و با ابراز نگرانی درباره وضعیت سالمندان گفت: «یک‌سوم سالمندان با مشکلات اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و بیش از ۲۰ درصد آن‌ها تلاش می‌کنند با درآمدی کمتر از ۱۵ هزار دلار در سال زندگی خود را بگذرانند. نزدیک به نیمی از آمریکایی‌های مسن، هیچ‌گونه پس‌انداز بازنشستگی ندارند. در همین حال، میلیاردرها همان مبلغی را به صندوق تأمین اجتماعی می‌پردازند که فردی با درآمد ۱۸۴,۶۰۰ دلار در سال می‌پردازد. این وضعیت غیرمنطقی است.»

برنی سندرز همچنین خواستار اصلاحاتی در حوزه‌های هوش مصنوعی و رباتیک، تغییرات اقلیمی، هزینه‌های نظامی، مهاجران و پلیس مهاجرت، نظام مالی در کمپین‌های انتخاباتی شد.

سندرز با انتقاد از جنگ علیه ایران گفت:‌ «جنگ‌های ویتنام، عراق و اکنون ایران بر پایه دروغ بودند. ما بیشتر از شش کشور بعدی برای ارتش هزینه می‌کنیم، اما پنتاگون بارها در حسابرسی‌های مستقل شکست می‌خورد و نمی‌تواند تریلیون‌ها دلار هزینه را حسابرسی کند.»

سناتور ارشد آمریکایی افزود: «جنگ غیرقانونی ترامپ در ایران صدها میلیارد دلار برای ما هزینه دارد. ما باید به این جنگ فاجعه‌بار پایان دهیم، بودجه دولت نسل‌کش در اسرائیل را قطع کنیم و هزینه‌های نظامی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهیم.»

تاکنون چندین کارشناس و سیاستمدار آمریکا از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کرده‌اند. تحلیلگران با اشاره به پیامد‌های اقتصادی این جنگ برای مردم آمریکا، خواستار توقف فوری درگیری‌ها شده‌اند.

کارشناسان و سیاستمداران مختلف از جمله ترامپ و معاونش جی‌دی ونس اذعان کرده‌اند که جنگ علیه ایران و تبعات آن منجر به شکست هم‌حزبی‌های ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شده است.