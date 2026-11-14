پهلوی از جریان آلوده بلاگری برای سفید‌شویی مواردی چون حمله به خاک ایران؛ همکاری با دولت‌های خارجی و نیز بهره‌برداری از جریان‌های رادیکال استفاده می‌کند.

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد فرزاد توتونی، معروف به «تونی توتونی»، چهره مشهور اینستاگرامی ایرانی‌تبار که با نمایش زندگی تجملاتی، خودروهای گران‌قیمت و دلالی جنسی از دختران شناخته می‌شود، در لس‌آنجلس توسط مأموران این اداره بازداشت شد.

انتشار خبر بازداشت این چهره در روزهای اخیر، بار دیگر نام او را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است؛ فردی که علاوه‌بر شهرت در فضای مجازی، با سوابق متعدد کیفری، فعالیت در حوزه فساد جنسی با چهره‌هایی نظیر رضا پهلوی نیز در ارتباط بوده است.

بر اساس اطلاعیه اداره مهاجرت آمریکا، مأموران این نهاد توتونی را در لس‌آنجلس بازداشت کردند. او هنگام انتشار خبر در بازداشت ICE قرار داشت و روند اخراج مهاجرتی‌اش از ایالات متحده در جریان بود.

مقام‌های آمریکایی در اطلاعیه خود از توتونی با عنوان «شاه ایرانی اینستاگرام» یاد کرده‌اند؛ این لقب را طرفدارانش به دلیل محتواهای لاکچری اینستاگرامی به او داده بودند.

تصویر مشترک رضا پهلوی، مکس امینی و فرزاد «تونی» توتونی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی بازنشر شده بود، در سپتامبر ۲۰۲۴ توسط خود توتونی در حساب کاربری‌اش در توئیتر منتشر شده است. او در توضیح این عکس نوشته بود: «یکی شاه ایران و دیگری شاه کمدی».

این تصویر در میان مطالبی در حساب کاربری توتونی منتشر شده بود که بنا بر محتوای قابل مشاهده، عمدتاً شامل محتوای پورنوگرافیک و مرتبط با قمار و شرط‌بندی است. جالب‌تر این است که دیدار مذکور با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی در ایران، از جمله تجمعات ‌پرستاران در چندین شهر و تخصیص منابع مالی منتسب به صندوق اعتصابات، کمپین مالی که رضا پهلوی راه‌اندازی کرده بود؛ همزمان بود.

توتونی بیش از یک میلیون دنبال‌کننده داشت و اکنون صفحه‌اش توسط اداره مهاجرت حذف شده است. بخش عمده محتوای منتشرشده در صفحه او به نمایش ثروت، خودروهای لوکس، هواپیماهای شخصی، انبوهی از پول نقد، مهمانی‌های مجلل و تصاویر زنان اختصاص داشت. او با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از زندگی پرهزینه و روابط خود با زنان، تصویری از سبک زندگی متفاوت و اشرافی را در فضای مجازی به نمایش می‌گذاشت؛ محتوایی که در کنار شهرت مجازی، او را به چهره‌ای جنجالی تبدیل کرده بود.

سوابق مهاجرتی و ورود غیرقانونی به آمریکا

بخش مهمی از اطلاعیه اداره مهاجرت آمریکا به سابقه حضور توتونی در این کشور و چندین مرحله صدور حکم اخراج او اختصاص دارد. طبق اطلاعات منتشرشده، توتونی در سال ۱۹۸۳ به‌صورت قانونی وارد ایالات متحده شد، اما در سال ۱۹۹۳ نخستین حکم اخراج او از سوی قاضی مهاجرت صادر شد. این روند در سال ۱۹۹۹ نیز تکرار شد و در نهایت او به مکزیک دیپورت شد.

با وجود این، توتونی در سال ۲۰۱۱ بار دیگر وارد خاک آمریکا شد؛ ورودی که مقام‌های مهاجرتی اکنون آن را غیرقانونی توصیف کرده‌اند. نکته قابل توجه در این پرونده، شرحی است که خود او درباره نحوه ورود مجددش ارائه کرده است. بر اساس اطلاعیه ICE، توتونی گفته است که در چهارم‌آوریل ۲۰۱۱، از طریق رودخانه‌ای در نزدیکی منطقه سنت کلر در ایالت میشیگان، با استفاده از یک قایق بادی برقی که در کانادا خریداری کرده بود، وارد آمریکا شده است.

از جعل و سرقت تا آدم‌ربایی و اخاذی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده فرزاد توتونی، سوابق کیفری اوست. بر اساس اطلاعیه رسمی ICE، سوابق قضائی و برخوردهای انتظامی مرتبط با او دست‌کم به سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد و مجموعه‌ای از جرایم مالی، سرقت، جعل و جرایم خشونت‌آمیز را دربر می‌گیرد.

مقام‌های آمریکایی از مواردی همچون تهدیدهای جنایی، توطئه برای ارتکاب جرم و نگهداری و فروش مواد مخدر در سوابق بازداشت او نام برده‌اند. همچنین طبق همین اطلاعیه، توتونی در پرونده‌هایی مرتبط با صدور چک جعلی، سرقت اطلاعات و کارت‌های دسترسی، نگهداری یا دستکاری تجهیزات مربوط به این کارت‌ها، جعل اسناد، آدم‌ربایی، سرقت و اخاذی محکوم شده و بیش از ۱۶ ماه زندان را تحمل کرده است.

فعالیت در حوزه محتوای جنسی و مهمانی‌های پرحاشیه

بخش دیگری از شهرت توتونی به انتشار تصاویر و ویدئوهای جنسی و ارتباط او با فضای سرگرمی غیراخلاقی بازمی‌گردد. اداره مهاجرت آمریکا در اطلاعیه خود، محتوای صفحه اینستاگرامی او را شامل تصاویر و ویدئوهای بزرگسالان توصیف کرده است.

او در کنار نمایش خودروهای گران‌قیمت، هواپیماهای شخصی و دارایی‌های لوکس، تصاویر متعددی از زنان و مهمانی‌های خصوصی منتشر می‌کرد. همین سبک فعالیت، صفحه او را به یکی از نمونه‌های شناخته‌شده نمایش زندگی پرزرق‌وبرق و محتوای جنسی در اینستاگرام تبدیل کرده بود. او همچنین در محافل مهمانی‌های خصوصی، فعالیت‌های جنسی و دلالی دختران نیز فعال بوده است.

نکته قابل توجه از سوی تروریسم سلطنتی در استفاده از بلاگرها نیز قابل توجه است، پهلوی از این جریان آلوده برای سفیدشویی مواردی چون حمله به خاک ایران؛ همکاری با دولت‌های خارجی و نیز بهره‌برداری از جریان‌های رادیکال استفاده می‌کند.

هدف راهبردی تروریسم سلطنتی از حمله به زیرساخت‌ها، نه صرفاً ایجاد اختلال مقطعی، بلکه تولید یک «شوک ساختاری» برای باز کردن فضای عملیاتی و تغییر ماهیت درگیری است. از نگاه موساد در ایران باید یک فروپاشی کنترل‌نشده شکل گیرد و زدن زیرساخت‌ها باعث خلق این تصویر خواهد شد.

به گزارش مشرق، همچنین تخریب زیرساخت‌ها و ناامن‌سازی، پیش‌شرط ورود هسته‌های مسلح به عرصه خیابان است. این راهبرد مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش سازمان‌یافته» را حذف کرده و یک جنگ داخلی گسترده با تلفیق عناصر تروریستی را محقق می‌سازد.

در این پروژه، هدف نهائی تثبیت یک «جنگ فرسایشی» است که در آن هزینه حفظ امنیت به‌طور تصاعدی افزایش یافته و آستانه تحمل اجتماعی از درون کاسته شود؛ بدون آنکه نیروی متجاوز نیاز به حضور مستقیم و پرهزینه داشته باشد.