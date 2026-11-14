کتاب «ما زندگی کردیم» مجموعه روایتی است از روزهایی که جنگ برگ تازه‌ای را به روی ما گشوده بود. روزهایی که زیستن زیر سایه سنگین جنگنده‌ها چیزی بود که می‌توانست نفس زندگی را بند بیاورد. آن روزها در جای‌جای ایران عزیز کسانی بودند که تسلیم دست ستبر جنگ بر گلوی‌شان نشدند و قصد کردند زندگی کنند. این مجموعه روایت را افراد زیادی از جای‌جای ایران عزیز قلم زده‌اند. روایت روزهایی که زندگی کردن در آن هنر بود. روزهایی که برای اولین‌بار پای جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان پاک کشورمان باز شد. و هوای بهاری خرداد را پرحادثه کرد. گرچه ما فرزندان مکتبی هستیم که سرمان برای خردادهای پرحادثه عجیب درد می‌کند.

خواندن روایت آدم‌های مختلف در جایگاه اجتماعی متفاوت قاب تازه‌ای را برای مرور جنگ دوازده روزه ایجاد کرده است. دوربین از دوش آدم‌های رسانه‌ای و معمولی و اهل کار جابه‌جا می‌شود. ما گاهی همنشین مادری می‌شویم که در دل جنگ عجیب‌ترین و سر سختانه‌ترین جمله ممکن را می‌گوید. صبح روزی که جنگ است بلند می‌شود و با خودش می‌گوید خدا را شکر هنوز از هم کم نشده‌ایم.گاهی از دید یک آدم رسانه‌ای زینب امامی‌ها را از نزدیک لمس می‌کنیم. و گاهی در دل یک نویسنده به سوگ تک‌تک عزیزانی که از دست داده‌ایم می‌نشینیم. یکی در شمال ایران و دیگری در قلب ایران. این کتاب تصویر کامل ایران است. خود ایران. افرادی که به گفته زهرا کاشانی‌پور نویسنده یکی از خرده روایت‌ها کاری جز ضروریات زندگی می‌کردند.

خواندن نگرانی آدم‌ها برای جان رهبر عزیزشان در روزهایی که جای خالی جناب‌شان قلب ما می‌فشرد به یاد می‌دهد که باید برگردیم بر سرکارمان «سر میز مبارزه و قلم برداریم» که این روزهای در ظاهر سکون و بی‌جنگ چه دوامی دارد تا دشمن پابرجاست؟

«ما زندگی کردیم» به کوشش فاطمه افضلی اثری است که خواننده را یک لایه به زندگی واقعی و قابل‌لمس آدم‌ها نزدیک می‌کند. کتاب با بهره‌گیری از تجربه نویسنده‌های مختلف روایتی مستند و جذاب را از ایران جنگ دوازده روزه ارائه می‌دهد.

زینب زارعی