شهرکرد-خبرنگارکیهان:

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت گذار از چالش‌های زیرساختی، از تلاش‌های گسترده برای احداث کتابخانه مرکزی جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی استان خبر داد و بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه برای تبدیل این طرح به یکی از ماندگارترین دستاوردهای فرهنگی دهه اخیر تأکید کرد.

پروانه ارزانش که به مناسبت پاسداشت هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار درگفت وگو با خبرنگاران سخن می‌گفت ضمن اظهار قدردانی از اهتمام بی‌دریغ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از گام‌های عملیاتی و تحول‌آفرین برداشته شده در این استان خبر داد و افزود: تخصیص 3 دستگاه کتابخانه سیار در کنار بازسازی، بازطراحی و تجهیز چهار کتابخانه مهم در سطح استان، موجب رونق بخشیدن به خدمات فرهنگی و بهره‌مندی گسترده‌تر مردم از منابع علمی شده است.

وی ضمن تبیین چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌های فرهنگی از برنامه‌های راهبردی این نهاد برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ در استان سخن گفت و با اشاره به نیاز مبرم اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان‌، نویسندگان و پژوهشگران به یک مرکز جامع کتابخانه‌ای، تأکید و اظهار داشت: احداث کتابخانه مرکزی استان، فراتر از یک طرح عمرانی، یک ضرورت استراتژیک برای جبران خلأهای علمی و فرهنگی در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.

ارزانش با اشاره به زمین اختصاص یافته به مساحت ۵۸۰۰ مترمربع در مجاورت فرهنگسرای بزرگ شهرکرد، خاطرنشان کرد: «حفظ کاربری فرهنگی این زمین، از سوی نهادهای عالی‌رتبه استان در شورای فرهنگ عمومی با نگاهی صیانت‌گرانه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی توضیح داد: این شورا با هدف جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرضروری و صیانت از فضاهای فرهنگی، بر بازگرداندن این قطعه زمین با حفظ کاربری فرهنگی به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی تأکید کرده است تا مسیر توسعه این مرکز علمی پژوهشی هموار گردد.»

این مقام مسئول با اشاره به پیشینه این طرح و چالش‌های تامین اعتبارات در سال‌های گذشته، با رویکردی آینده‌نگرانه، از فرصت‌های پیش روی استان برای تحقق این هدف بزرگ سخن گفت و بیان داشت: «ما در آستانه مسیری جدید هستیم و با تکیه بر حمایت‌های استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و هماهنگی و حمایت مستمر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، امیدواریم کلنگ احداث این پروژه کلان به زودی به زمین زده شود.»

ارزانش تصریح کرد: «با حمایت‌های همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین مشارکت خیران نیک‌اندیش، این طرح می‌تواند به یکی از نمادهای درخشان و ماندگار این دولت در حوزه توسعه فرهنگی تبدیل شود که یادگاری ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.»

وی با اشاره به پیامدهای مثبت این پروژه، افزود: «احداث کتابخانه مرکزی علاوه‌بر ایجاد بستری علمی برای محققان، منجر به اشتغال متخصصان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین تجهیز این مرکز با مدرن‌ترین فناوری‌های اطلاعاتی و تجهیزات روز دنیا خواهد شد که نیازهای اطلاعاتی مردم استان را در سطحی بین‌المللی پوشش می‌دهد.