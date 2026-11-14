تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش، با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش، ضمن دیدار و گفت‌وگو با رئیس و اعضای هیئت علمی، از نزدیک در جریان مسائل آموزشی و روند تحصیل دانشجویان قرار گرفت.

رضا جمشیدی ‌سه‌ساری فرماندار تالش، در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش، با رئیس و جمعی از اساتید این دانشگاه دیدار و درباره ظرفیت‌های علمی، مسائل آموزشی و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش عالی گفت‌وگو کرد. وی همچنین با حضور در جمع دانشجویان، پای صحبت‌ها، دیدگاه‌ها و مطالبات آنان نشست و مسائل مرتبط با فرآیند آموزش، امکانات تحصیلی و دغدغه‌های دانشجویی را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید در راستای آگاهی از ظرفیت‌ها و مسائل حوزه آموزش عالی و تقویت تعامل مدیریت اجرایی شهرستان با مراکز علمی و دانشگاهی انجام شد.

فرماندار تالش افزود : دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های تولید علم، پرورش اندیشه و تربیت سرمایه انسانی، نقشی بنیادین در توسعه پایدار شهرستان دارند و توجه به مطالبات دانشگاهیان و فراهم‌سازی زمینه رشد علمی و مهارتی دانشجویان، از الزامات حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی تالش به‌شمار می‌رود.