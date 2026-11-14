اصفهان- خبرنگارکیهان:

شهردار اصفهان از تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری با ریاست وزیر میراث فرهنگی برای راهبری احیای کارخانه ریسباف خبر داد و گفت: این مجموعه با رویکردی فراتر از سطح استان و کشور به موزه منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

علی قاسم‌زاده اظهار کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری برای راهبری احیای کارخانه ریسباف تشکیل شده است و قرار است این مجموعه تاریخی به‌عنوان یک موزه منطقه‌ای با رویکردی فراتر از سطح استان و حتی کشور احیا شود.

وی افزود: ریاست این شورا برعهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و جمعی از متخصصان برجسته حوزه میراث فرهنگی کشور، استادان دانشگاه‌های معتبر، استاندار اصفهان و شهردار اصفهان در آن عضویت دارند. همچنین شورای راهبری استان به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شده است.

شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت بررسی دقیق ظرفیت‌های کارخانه ریسباف تصریح کرد: با توجه به وجود سوله‌ها، وسعت مجموعه و همجواری آن با سی‌وسه‌پل و محور تاریخی چهارباغ بالا، تعیین کاربری و طراحی این مجموعه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان و کارشناسان برجسته انجام شود.

قاسم‌زاده ادامه داد: در نخستین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری، دعوت از بهترین متخصصان برای ارائه ایده و طراحی الگوی مناسب احداث و موزه‌داری در این موقعیت حساس جغرافیایی به تصویب رسید تا شیوه احیای مجموعه با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و مکانی آن تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل این شوراها زمینه حرکت جدی‌تر برای احیای ریسباف پس از سال‌ها انتظار را فراهم می‌کند و امیدواریم این مجموعه به فضائی ارزشمند برای استفاده شهروندان اصفهان و گردشگران تبدیل شود و هرچه زودتر شاهد تحقق این طرح باشیم.