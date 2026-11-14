اصفهان- خبرنگارکیهان:

استاندار اصفهان، با اشاره به اهتمام استان برای توسعه فضاهای آموزشی گفت: با وجود شرایط دشوار و بحران‌های مختلف کشور در دو سال گذشته، مدرسه‌سازی در اصفهان متوقف نشد و از ابتدای امسال تاکنون حدود هفت همت در این حوزه هزینه شده است.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد، در آیین افتتاح مدرسه ۱۲کلاسه برکت حسینی سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده در روستای جوجیل شهرستان فلاورجان، با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، مجموعه آموزشی و عوامل اجرائی این مدرسه اظهار کرد: اقدامات خیرخواهانه در حوزه مدرسه‌سازی و تلاش‌های دلسوزانه کادر آموزشی، زمینه‌ساز تربیت نسلی خلاق، باانگیزه و آینده‌ساز است.

وی افزود: آنچه امروز در این مدرسه مشاهده شد، نشان‌دهنده دلسوزی و مسئولیت‌پذیری مدیران و فرهنگیان این مجموعه است و این موضوع، مسئولیت مدیران استان را در حمایت از آموزش و پرورش سنگین‌تر می‌کند.

استاندار اصفهان با اشاره به عملکرد استان در زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی تصریح کرد: اصفهان در حوزه مدرسه‌سازی اهتمام و عملکرد قابل‌توجهی داشته است و با وجود اینکه در دو سال گذشته با بحران‌ها و شرایط دشواری مواجه بودیم، تلاش کردیم در زمینه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی هیچ‌گونه کوتاهی نداشته باشیم.

جمالی‌نژاد با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این حوزه در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود هفت همت در حوزه مدرسه‌سازی استان هزینه شده و تلاش ما این است که با تداوم این مسیر، ظرفیت‌های آموزشی استان بیش از پیش توسعه یابد.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگی و تمدنی اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان به‌عنوان استانی فرهنگ‌ساز و تمدن‌ساز، باید در تربیت نسل آینده نیز پیشگام باشد؛ چراکه دانش‌آموزان خلاق، خوش‌فکر، باانگیزه و توانمند، سرمایه‌های اصلی آینده استان و کشور هستند و فراهم کردن بستر مناسب برای آموزش و پرورش آنان، از مهم‌ترین وظایف ماست.