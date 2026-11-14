اصفهان- خبرنگارکیهان:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشست مشترک با مدیران کمیته امداد و بانک‌های عامل، هدفمند بودن خدمات را نقطه تمایز این نهاد دانست و بر توسعه مشاغل پایدار، بهره‌گیری از ابزار «برات» و ضرورت ریشه‌کنی عوامل مولد فقر تأکید کرد.

کوروش خسروی در نشست مشترک شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و مدیران امور شعب بانک‌های عامل که با حضور رئیس هیئت‌امنای کمیته امداد برگزار شد، به تبیین نقش اثربخش این نهاد در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های نیازمند پرداخت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اثربخشی و هدفمند بودن حمایت‌های این نهاد اظهار کرد: هدفمند بودن خدمات و اثبات اثربخشی حمایت‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای کمیته امداد است که آن را از سایر دستگاه‌های حمایتی متمایز می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات موفق این نهاد در حوزه اشتغال‌زایی افزود: حرکت به سمت ایجاد مشاغل نوین و پایدار، توجه به توسعه انرژی‌های پاک، تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، از اقدامات ارزشمند کمیته امداد در راستای رفع مشکلات اقتصادی خانوارهای نیازمند است؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از عوامل شکل‌گیری فقر در سطوح بالادستی اقتصاد قرار دارد.

خسروی با تأکید بر ضرورت ریشه‌کن شدن عوامل ایجاد فقر تصریح کرد: امیدواریم روزی موتور خلق فقر خاموش شود و به نقطه‌ای برسیم که کمیته امداد با تغییر مأموریت خود، به‌جای تمرکز بر رفع نیازهای اولیه، در مسیر ارتقای سطح زندگی مردم گام بردارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین ظرفیت تأمین مالی از طریق «برات» را یکی از ابزارهای جدید برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مددجویان دانست و گفت: این ابزار که طی یک سال و نیم اخیر مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند با فراهم کردن امکان تأمین مالی و الزام طرف‌های بالادستی به پذیرش برات، به رشد فعالیت‌های اقتصادی مددجویان کمک کند. وی در پایان با قدردانی از همراهی نظام بانکی استان در تسهیل روند خدمت‌رسانی و ارائه تسهیلات اشتغال و مسکن به خانواده‌های تحت حمایت، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها بیش از پیش توسعه یابد. گفتنی است در پایان این نشست از مدیران امور شعب ۱۶ بانک عامل استان به پاس همکاری در تسهیل خدمات بانکی تجلیل و قدردانی شد.