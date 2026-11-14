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کد خبر: ۳۴۲۱۱۴
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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برخورد با کم‌فروشی و تخلفات نانوایی‌ها در مال‌خلیفه

شهرکرد-خبرنگارکیهان:
گشت گروه اقدام مشترک و قرارگاه اقتصادی تنظیم بازار شهرستان فلارد، با هدف پایش عملکرد نانوایی‌های شهر مال‌خلیفه و بررسی کیفیت نان، برگزار شد. 
در جریان این بازرسی‌ها، تعدادی از نانوایی‌های شهر مال‌خلیفه مورد بررسی قرار گرفتند و مواردی از جمله نوع آرد مصرفی، وزن چانه، کیفیت نان، رعایت ساعات پخت و سایر ضوابط صنفی با دقت ارزیابی شد.
امیری مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان فلارد، با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها اظهار داشت: تخلفاتی از جمله عدم رعایت ساعات پخت و کم‌فروشی شناسایی شده و گزارش تخلفات برای رسیدگی قانونی و معرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

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