هرج و مرج در آمریکا از لغو پروازها تا توقف قطارها

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در حالی که ترامپ ده‌ها میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را در جنگ‌افروزی علیه ایران هدر داده و خسارات سنگینی از پاسخ ایران متحمل شده، گزارش‌ها از بروز هرج و مرج گسترده در این کشور به دلیل «فرسودگی زیرساخت‌های هوایی» و لغو تمام پروازها و توقف حرکت قطارها حکایت دارد.

جنگ آمریکا علیه ایران در حالی در نهمین ماه خود پیگیری می‌شود که صورت حساب این جنگ شکست خورده برای مردم آمریکا هر روز سنگین‌تر می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل منتقدان و مخالفان این لشکرکشی احمقانه این بوده است که «چرا ترامپ پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را به جای هزینه در بهداشت، آموزش، بهسازی زیرساخت‌های فرسوده مثل پل‌ها، جاده‌ها، بیمارستان‌ها و... در جنگی مصرف کرده است که تاکنون هیچ دستاوردی جز سرشکستگی برای آمریکا نداشته است؟»

گزارش‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های که فقط به پنتاگون و مراکز و تجهیزات نظامی آمریکا در این جنگ وارد شده، نزدیک به 50 میلیارد دلار است که تا آخرین سِنت آن از جیب مالیات دهندگان تامین شده است و این جدای از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل که تاکنون بیش از 160 میلیارد دلار به مصرف کنندگان آمریکایی خسارت تحمیل کرده است. «نیویورک پست» چندی پیش در این باره نوشت: «هزینه گرمایش خانه‌ها در سراسر آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران افزایش خواهد یافت و خانوارهای ساکن شمال‌شرق این کشور که از نفت گرمایشی استفاده می‌کنند، با افزایش شدید هزینه‌ها تا سقف ۷۰ درصد روبه‌رو خواهند شد». همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که دولت این کشور سال مالی ۲۰۲۷ را با کسری بودجه ۴۰۴ میلیارد دلاری در ماه اکتبر(مهر) آغاز کرده است؛ رقمی بی‌سابقه برای این ماه که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در شرایطی ثبت شده است که کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ آمریکا نیز حدود ۲ تریلیون دلار برآورد شده بود؛ رقمی که بالاترین میزان کسری در پنج سال گذشته به شمار می‌رود. یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد نیز برآورد کرده است که، هزینه‌های جنگ‌افروزی علیه ایران به یک تریلیون دلار خواهد رسید.

ازدحام بی‌سابقه مسافران در فرودگاه‌ها

درستی انتقادها از ترامپ که مبنی بر این که «رئیس‌جمهور برای جنگ‌افروزی پول دارد اما برای بهسازی زیرساخت‌های فرسودة آمریکا پول ندارد»، شامگاه روز جمعه در آمریکا به وضوح هرچه تمام اثبات شد. اختلال گسترده عصر جمعه در سامانه کنترل ترافیک هوائی آمریکا که به توقف سراسری پروازهای خروجی و لغو و تأخیر هزاران پرواز منجر شد، بار دیگر ضعف زیرساخت‌های ارتباطی این کشور را آشکار کرد؛ بحرانی که اکنون دولت دونالد ترامپ را با موجی از پرسش‌ها درباره وضعیت تجهیزات هوانوردی و ضرورت اختصاص بودجه بیشتر برای نوسازی آنها رو‌به‌رو کرده است. سی‌ان‌ان دیروز در گزارشی از «ازدحام بی‌سابقه در فرودگاه‌های آمریکا به دلیل لغو پرواز‌ها» خبر داد و اعلام کرد که، بسیاری از فرودگاه‌ها به مرز تکمیل ظرفیت رسیده‌اند و دیگر نه گیت خالی دارند و نه فضای کافی برای این حجم از هواپیماها! این حادثه دومین مورد از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محسوب می‌شود که باعث لغو سراسری پروازها در آمریکا شده است.

جالب است که، لغو دستور توقف پروازها به معنای پایان اختلالات نبود. بر اساس آمار وب‌سایت فلایت‌رادار۲۴، بیش از ۴۷۰۰ پرواز در روز جمعه لغو و حدود ۱۰ هزار پرواز دیگر با تأخیر مواجه شدند. همچنین حدود ۷۰۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه نیز لغو شد. حدود ۱.۵ میلیون مسافر هم تحت تأثیر این اختلال قرار گرفتند.کارشناسان هشدار داده‌اند که بازگشت برنامه پروازها به وضعیت عادی ممکن است چند روز طول بکشد. به دنبال این افتضاح سازمان اروپایی ایمنی هوانوردی (یوروکنترل) نیز در پی درخواست اداره هوانوردی فدرال آمریکا و به دلیل بروز «مشکلات فنی»، از تعلیق کامل پروازهای اروپا به آمریکا خبر داد.

فرسودگی زیرساخت‌ها یا هوش مصنوعی؟

«شان دافی»، وزیر حمل‌ونقل آمریکا اما، علت این اختلال گسترده را «اضافه‌بار داده‌ای در تجهیزات قدیمی مخابراتی مورد استفاده در سامانه کنترل ترافیک هوایی» اعلام کرد. به گفته وی، زیرساخت‌های ارتباطی این سامانه همچنان از فناوری‌های قدیمی و خطوط مسی متعلق به دهه ۱۹۸۰ استفاده می‌کنند؛ تجهیزاتی که در جریان انتقال حجم بالای داده‌ها دچار اختلال شدند و اطلاعات ناهماهنگی را در اختیار مراکز کنترل قرار دادند. در پی این اختلال، «دافی» با انتقاد از فرسودگی زیرساخت‌های هوانوردی آمریکا، از کنگره خواست ۵۰ میلیارد دلار دیگر برای تکمیل طرح نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوائی اختصاص دهد. وی گفت تاکنون ۱۲.۵ میلیارد دلار برای این طرح از طریق لایحه موسوم به «لایحه بزرگ و زیبای ترامپ» تأمین شده، اما برای تکمیل نوسازی تجهیزات و ایجاد یک سامانه یکپارچه، منابع مالی بیشتری مورد نیاز است. وزیر حمل‌ونقل آمریکا با اشاره به استفاده از فناوری‌های قدیمی در مراکز کنترل ترافیک هوائی تأکید کرد که زیرساخت‌های این بخش باید به‌طور کامل نوسازی شوند.

«مارک‌وین مولین»، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر حمله سایبری یا دخالت عوامل خارجی در این اختلال وجود ندارد. «مولین» همچنین توضیح داد که به نظر می‌رسد تجهیزات و فناوری‌های جدید در جریان نوسازی سامانه، حجم داده‌ای بیش از ظرفیت تجهیزات قدیمی ایجاد کرده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای برنامه نوسازی و هماهنگی میان سامانه‌های قدیمی و جدید مطرح کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است این حادثه تنها سه روز پس از استفاده از یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکه کنترل پرواز آمریکا اتفاق افتاده است و بعید نیست که یکی از دلایل اختلال استفاده از این سامانه و تداخل آن با سامانه‌های قدیمی مورد استفاده باشد. دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، احتمال دخالت هوش مصنوعی یا حملات سایبری در اختلال اخیر شبکه هوانوردی آمریکا را منتفی دانست. از سوی دیگر، اعضای دموکرات کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات مقام‌های دولت ترامپ، خواستار حفظ تمامی اسناد و مکاتبات مرتبط با این اختلال شدند و اعلام کردند که کنگره موضوع را پیگیری خواهد کرد.

اختلال در حرکت قطارها

به هم ریختگی و هرج و مرج در آمریکا تنها به توقف کامل لغو پروازها در آمریکا خلاصه نشد. دیروز خبر رسید همزمان با توقف سراسری پروازها در آمریکا سامانه رزرو و فروش بلیت شرکت راه‌آهن «آمترک» نیز با اختلال مواجه شده و هزاران مسافر را برای یافتن راه‌های جایگزین سفر با مشکل روبه‌رو کرده است. به گزارش شبکه فاکس 5، صدها کاربر از عصر جمعه اختلال در وب‌سایت و اپلیکیشن آمترک و ناتوانی در رزرو بلیت خبر دادند. این شرکت علت مشکلات را «افزایش تقاضای سفر و به‌روزرسانی سراسری سامانه» اعلام کرد. «آمترک» حدود ساعت 9 شب اعلام کرد سامانه‌های رزرو در حال بازگشت به وضعیت عادی هستند، هرچند برخی مسافران همچنان ممکن است هنگام پرداخت، رزرو سفر یا تغییر بلیت با مشکل مواجه شوند. این اختلال همچنین موجب افزایش تماس‌ها با مراکز پشتیبانی و طولانی شدن زمان انتظار شد. عصر پنجشنبه نیز رسانه‌ها از اختلال گسترده در خدمات شرکت مایکروسافت در ده‌ها کشور خبر داده بودند. اختلالی که سرویس‌هایی نظیر اوت‌لوک، تیمز و کوپایلت را تحت تأثیر قرار داده و دسترسی کاربران به ایمیل و ارتباطات کاری را مختل کرد.

بمب گذاری در کارخانه اتانول

بمب گذاری در ایالت ایلینوی را نیز به این وضع اضافه کنید. بر اساس گزارش‌ها در پی شناسایی یک بمب در کارخانه تولید اتانول «بیواورجا» در شهر پیوریا در ایالت ایلینوی آمریکا، مقام‌های محلی دستور تخلیه مناطق اطراف این تأسیسات را صادر کردند و بخش گسترده‌ای از مرکز شهر همچنان در وضعیت قرنطینه قرار دارد. به گزارش فارس «ریتا علی»، شهردار پیوریا، در نشست خبری اعلام کرد که یک وسیله انفجاری شناسایی شده و مقام‌ها از معتبر بودن تهدید و بمب بودن این وسیله اطمینان دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دستور تخلیه شامل تمامی مناطق واقع در شعاع یک مایلی کارخانه در خیابان ادموند است و بخش‌هایی از دو شهر پیوریا و پیوریای شرقی را دربرمی‌گیرد. ساکنان و شاغلان این مناطق تا اطلاع ثانوی باید محل را ترک کنند. مقام‌های محلی تاکنون جزئیات بیشتری درباره منشأ تهدید یا عاملان احتمالی این حادثه اعلام نکرده‌اند.

تصادف دو کشتی

از سوی دیگر در پی برخورد یک نفتکش با کشتی تفریحی «امریکن هریتیج» در رودخانه می‌سی‌سی‌پی در نیواورلئان آمریکا ۳۲ نفر مجروح شدند. کشتی تفریحی پس از برخورد دچار واژگونی شد و شماری از مسافران به داخل آب سقوط کردند، اما عملیات سریع نیروهای امدادی و کمک قایق‌های حاضر در محل مانع از تلفات جانی شد. مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند نفتکش پیش از برخورد دچار نقص در سیستم هدایت شده باشد. تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد.