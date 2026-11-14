روزنامه انگلیسی با اشاره به شرایط آب و هوائی غزه که در نتیجه محاصره آن توسط صهیونیست‌ها به «یک بحران جدی» تبدیل شده، نوشت که «تغییر کابینه اسرائیل و کنار رفتن نتانیاهو نیز باعث توقف کشتار در غزه نخواهد شد.»

اوضاع در غزه- بنابر گزارش سازمان‌های بین‌المللی- به شدت بحرانی است. مردم مظلوم این منطقه در شرایط سرمای شدید و بارندگی‌های روزانه و نبود وسایل گرمایشی در چادرها با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که دولت نتانیاهو همچنان مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه می‌شود. روزنامه گاردین در سرمقاله‌ دیروز خود به «فاجعه غزه و رنج و مصیبت مردم» این منطقه پرداخت و از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از مرگ فلسطینیان در این زمستان سخت اقدام کنند. این روزنامه تأکید کرد که «کنار رفتن نتانیاهو و تشکیل کابینه جدید اسرائیل به ریاست آیزنکوت مانع ادامه کشتار در غزه نخواهد شد، بلکه تنها فشار مستمر بین‌المللی می‌تواند به این وضعیت پایان دهد.»

این روزنامه انگلیسی در ادامه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به یکی از معدود بیمارستان‌های فعال غزه که به شهادت ۶ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر انجامید، تصریح کرد که این حمله اتفاقی استثنایی نبود؛ زیرا از زمان اعلام آتش‌بس به‌ طور متوسط روزانه ۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. بر اساس این مقاله، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که در حمله به بیمارستان ناصر، یکی از فرماندهان حماس و شماری از نیروهای دیگر این جنبش را هدف قرار داده است، اما هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. سوابق ارتش صهیونیستی دلیلی برای اعتماد به روایت‌های آن باقی نمی‌گذارد؛ چرا که شمار زیادی از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به هدف قرار گرفتن عمدی مراکز درمانی و کارکنان بخش بهداشت و درمان هشدار داده‌اند.

این گزارش با تاکید بر اینکه «بیش از چهارپنجم ساختمان‌های غزه ویران شده‌اند»، نوشت که در این شرایط تأثیر طوفان‌ها و سرمای شدید ویرانگر بوده است؛ به‌طوری که در پایان هفته گذشته دست‌کم چهار کودک و یک زن جان باختند. سازمان ملل اعلام کرده است که ۹۴۰ هزار نفر در پناهگاه‌های موقت واقع در مناطق در معرض خطر سیل زندگی می‌کنند و فاضلاب به داخل چادرهای آنان سرازیر می‌شود.

این روزنامه با اشاره به اینکه بازسازی، مهم‌ترین نیاز مردم غزه است، نوشت که ابتدائی‌ترین امکانات در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد. رژیم صهیونیستی مانع ورود

۱۵۰ هزار چادر آماده استفاده به غزه شده است. علاوه‌بر این، ورود کالاهای ضروری دیگر از جمله تجهیزات فاضلاب نیز ممنوع است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، بر اساس قوانین بین‌المللی، رژیم صهیونیستی به‌ عنوان قدرت اشغالگر، مسئول تأمین نیازهای ساکنان غزه است و باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه‌ای را بدهد که مردم این منطقه به‌ شدت به آن نیاز دارند. گاردین در ادامه می‌نویسد: حتی شورای صلح، به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که به حمایت از نتانیاهو معروف است، از تل‌آویو خواسته است اجازه ورود تمامی محموله‌های بشردوستانه را صادر کند، اما آمریکا هیچ تمایلی برای استفاده عملی از نفوذ خود نشان نمی‌دهد.