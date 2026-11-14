سرویس خارجی-

رژیم سعودی، در ادامه منتقدکُشی‌های خود، دو شهروند شیعه را به جرم شرکت در یک راهپیمایی آن هم در حدود 10 سال پیش! با شمشیر اعدام کرد.

اعدام دو شهروند شیعه دیگر در عربستان، بار دیگر پرده از چهره نظام سیاسی آل‌سعود برداشت، رژیمی که در سال‌های اخیر کوشیده است با تبلیغات گسترده درباره اصلاحات اجتماعی، توسعه اقتصادی و نوسازی چهره بین‌المللی خود، کارنامه سیاه حقوق‌بشری‌اش را از افکار عمومی پنهان کند، اما همچنان با مخالفان سیاسی، منتقدان و معترضان، با زبان زندان، شکنجه و مجازات مرگ سخن می‌گوید. در این پادشاهی، اعتراض به تبعیض، مطالبه حقوق سیاسی و حتی مشارکت در تجمعات اعتراضی می‌تواند ذیل عناوین گسترده و مبهم امنیتی و تروریستی قرار گیرد و به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود. آن‌چه این سیاست سرکوبگرانه را هولناک‌تر می‌کند، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت شیعه است، جامعه‌ای که سال‌هاست با محدودیت‌های مذهبی و سیاسی مواجه بوده و سهمی به‌مراتب نامتناسب از پرونده‌های اعدام مرتبط با اتهامات امنیتی را به خود اختصاص داده است.

باز هم اعدام

رژیم جنایتکار آل‌سعود دو شهروند شیعه به نام‌های «جواد قریریص» و «فاضل الصفوانی» را به دلیل شرکت در تظاهرات بیش از ۱۰ سال پیش در منطقه قطیف اعدام کرد؛ این در حالی است که یکی از آن‌ها در زمان بازداشت به سن قانونی نرسیده بود و کودک محسوب می‌شد. وزارت کشور سعودی، طبق معمول این رژیم، اتهاماتی از جمله عضویت در یک گروه تروریستی، تیراندازی به نیروهای امنیتی و در اختیار داشتن سلاح و مواد منفجره را درباره این دو نفر مطرح کرده است. در مقابل، دیده‌بان حقوق بشر درباره جواد قریریص نوشته است که او به دلیل اتهامات مربوط به دوران ۱۵ و ۱۷ سالگی‌اش محکوم به اعدام شده و خود او مشارکت در یک اعتراض در ۱۵ سالگی را پذیرفته است. همچنین بحث شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده او مطرح شده است.

شیعه قربانی اصلی

گفتنی است که بررسی گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که اعدام شهروندان شیعه در عربستان، پدیده‌ای موردی و محدود به چند پرونده خاص نیست، بلکه با الگویی مستمر از برخورد امنیتی با مطالبات سیاسی و اعتراضات مردمی ارتباط دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در میانه سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، با بررسی ۱۸۱۶ مورد اعدام در عربستان طی فاصله اوایل ۲۰۱۴ تا اواسط ۲۰۲۵، اعلام کرد که شهروندان شیعه حدود ۴۲ درصد از اعدام‌شدگان در پرونده‌های موسوم به «تروریستی» را تشکیل داده‌اند؛ این در حالی است که جمعیت شیعیان تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کل جمعیت این کشور برآورد می‌شود. چنین آماری به‌روشنی نشان‌دهنده سهم نامتناسب این اقلیت مذهبی از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی است.

گردن‌زنی!

موضوع دیگر، شیوه اجرای این احکام است. گردن‌زنی با شمشیر از روش‌های شناخته‌شده اجرای مجازات اعدام در عربستان بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره شیوه‌های اجرای اعدام در این کشور، این روش را به‌عنوان یکی از شیوه‌های مورد استفاده مقامات سعودی مستند کرده است. همچنین در گزارش جهانی این سازمان درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵، گردن‌زنی همچنان در شمار روش‌های اجرای احکام مرگ در عربستان قرار دارد. بنابراین، مجازات اعدام در این کشور صرفاً به سلب حیات محکومان محدود نمی‌شود، بلکه در مواردی با شیوه‌ای خشن اجرا می‌شود که رنج و آسیب روانی شدیدی را نیز به خانواده‌های قربانیان تحمیل می‌کند.