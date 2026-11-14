شهرهای مختلف فرانسه دیروز هم شاهد دور تازه‌ای از اعتراضات علیه گرانی، نابرابری و لایحه جدید حمایت از نیروهای پلیس بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور دیروز برای پنجمین هفته متوالی شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی بود؛ اعتراضاتی که طیف گسترده‌ای از مسائل از افزایش هزینه‌های زندگی تا مخالفت با لایحه جدید مربوط به افزایش اختیارات پلیس را دربر می‌گیرد. این اعتراضات در پاریس و ده‌ها شهر دیگر برگزار شد و جنبش جلیقه‌زردها، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کودکان در آن مشارکت داشتند. دیروز به درخواست پلیس فرانسه 21 ایستگاه متروی پاریس تعطیل شده بود. تعطیلی گسترده ایستگاه‌های مترو پاریس در روز شنبه، در پی برگزاری چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی در این شهر انجام شده است. پلیس طبق معمول، ده‌ها هزار نیروی پلیس را برای سرکوب معترضان به خدمت گرفته بود. کنفدراسیون‌های ملی اتحادیه‌های کارگری برای سه‌شنبه جاری فراخوان جداگانه‌ای داده‌اند.