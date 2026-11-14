ترور نماینده پیشین پارلمان عراق کار رژیم جولانی بود

یک منبع امنیتی عراقی از مظنون بودن یکی از گروه‌های وابسته به جولانی در ترور نماینده پیشین پارلمان عراق، در محل سکونتش در لبنان، خبر داد.

فارس به نقل از المعلومه نوشت منبعی امنیتی در استان سلیمانیه عراق از مظنون بودن یکی از گروه‌های وابسته به جولانی در ترور احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان این کشور، در محل سکونتش در لبنان، خبر داد. این منبع گزارش داد یک کمیته امنیتی لبنانی از جولانی خواسته است دو تن از اعضای گروه‌هایش را تحویل دهد؛ زیرا به دست داشتن در ترور العلوانی مظنون هستند و باید برای بررسی انگیزه‌های این جنایت و هتک حرمت پیکر او به دستگاه قضائی لبنان تحویل داده شوند؛ قاضی تحقیق لبنان نیز خواستار تحویل دو تبعه سوری شده است که چند ساعت پس از اجرای این ترور از لبنان ‌گریختند. خانواده العلوانی اطلاعاتی درباره تماسی تلفنی در اختیار دستگاه‌های امنیتی گذاشته‌اند؛ تماسی که در آن از العلوانی خواسته شده بود به لبنان سفر کند.