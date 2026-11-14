بازگشت سرخک پس از ۲۶ سال

سازمان جهانی بهداشت، وضع ریشه‌کنی سرخک در آمریکا را لغو کرد. آمریکا پس از ۲۶ سال دیگر در فهرست کشور‌هایی که انتقال سرخک را متوقف کرده‌اند، قرار ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علت این تصمیم، شناسایی گردش پیوسته یک سویه از ویروس سرخک در این کشور برای دست‌کم ۱۲ ماه اعلام شده است. آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی، پس از سال‌ها اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، به وضع ریشه‌کنی سرخک دست یافته بود.

براساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، تا ابتدای هفته جاری، ۵ هزار و ۴۱۲ مورد ابتلا به سرخک در سال ۲۰۲۶ در آمریکا ثبت شده است؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار کل سال گذشته است.

از سال ۲۰۲۵ تاکنون نیز حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند و ۱۳ نفر جان باخته‌اند. پیش‌تر چند کشور دیگر مانند کانادا و انگلیس هم از وضع ریشه‌کنی سرخک خارج شده بودند.