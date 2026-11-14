چین با انجام موفق نخستین پرواز سرنشین‌دار هواپیمای تجاری تمام‌برقی ۱۹ نفره خود، گام تازه‌ای در توسعه فناوری‌های نوین هوانوردی برداشت.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری شینهوا، شرکت هواپیماهای تجاری چین (کوماک) اعلام کرد که هواپیمای تجاری برقی«‌A-۲۵-CE‌» با وزن رده ۱۰ تن، دیروز نخستین پرواز سرنشین‌دار خود را با بهره‌گیری از سامانه پرواز هوشمند در استان «شاندونگ» در شرق این کشور با موفقیت به پایان رساند. این هواپیما در جریان پرواز آزمایشی خود حامل دو خلبان و یک مهندس آزمایش پرواز بود و تمامی شاخص‌های فنی آن مطابق با انتظارات و در وضعیت عادی ثبت شد.

این دستاورد پس از نخستین پرواز هوشمند بدون سرنشین این هواپیما در تاریخ دوم فوریه (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) رقم خورده و گامی مهم در روند توسعه آن به‌شمار می‌رود. این نهاد افزود: این هواپیما ظرفیت حمل ۱۹ مسافر را دارد. همچنین، سرعت کروز این پرنده ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، ارتفاع پرواز کروز آن دو هزار و ۴۰۰ متر و برد پروازی آن ۴۰۰ کیلومتر اعلام شده است. این هواپیما به‌طور مشترک توسط شرکت «کوماک»، «آکادمی فناوری پرتابگرهای فضایی چین (CALT) و «دانشگاه جیائو تونگ شانگهای» توسعه یافته و تاکنون ۱۹ آزمایش پرواز خودکار بدون سرنشین را پشت سر گذاشته است. سازمان هواپیمایی کشوری چین نیز درخواست دریافت گواهینامه نوع (تأییدیه ایمنی و طراحی) این هواپیما را پذیرفته است. این دستاورد در کنار پیشرفت سامانه‌های پرواز خودکار، می‌تواند مسیر توسعه هواپیماهای برقی برای حمل‌‌ونقل منطقه‌ای و کوتاه‌‌برد را هموارتر کند.