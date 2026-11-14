تیم المپیاد نجوم جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم که در منطقه فدرال سیریوس روسیه برگزار شد، موفق به کسب ۶ مدال طلا شد.

به گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، تیم المپیاد نجوم جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO۲۰۲۶) که از ۱۵ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در منطقه فدرال سیریوس روسیه برگزار شد، موفق به کسب ۶ مدال طلا شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور دانش‌آموزانی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد، 6 دانش‌آموز به نام‌های سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر به نمایندگی از ایران حضور داشتند، هر 6 نفر موفق به کسب مدال طلا شدند و با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند. گفتنی است، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته نیز در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA2026) که از 3 تا 13 مهر 1405 با حضور 66 کشور و بیش از 320 دانش‌آموز از سراسر جهان در شهر هانوی ویتنام برگزار شد، موفق به کسب پنج مدال طلا و تکرار عنوان قهرمانی جهان برای سومین سال پیاپی شده بود.