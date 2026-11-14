ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا و دارای نقص فنی در روزهای آلوده

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از تشدید برخورد با خودروهای دودزا و دارای نقص فنی در روزهای آلودگی هوا خبر داد و گفت: ابطال معاینه فنی این خودروها نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش پلیس راهور، سرهنگ داوود شکیبایی با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهرهای کشور، به‌ویژه تهران، اظهار داشت: برخورد با خودروهای دارای نقص فنی از جمله خودروهای دودزا از قبل در دستور کار پلیس بوده است، اما با توجه به شرایط آلودگی هوا، این برخوردها در روزهای پیش‌رو با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

شکیبایی افزود: علاوه‌بر اعمال قانون، ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا و دارای نقص فنی نیز به‌طور جدی مدنظر پلیس قرار دارد تا از تردد خودروهایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از در منزل در تهران طی شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان، تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حفاظت از سلامت شهروندان و کاهش آثار زیان‌بار آلاینده‌های هوا انجام می‌شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور از شهروندان، به‌ویژه ساکنان کلانشهرها و تهران، خواست در روزهای آلوده همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند و تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودروهای شخصی استفاده کنند.

شکیبایی از رانندگان خواست نسبت به رفع نقص فنی خودروهای خود، به‌ویژه ایرادهایی که موجب انتشار دود و افزایش آلایندگی می‌شود، اقدام کنند تا با همکاری عمومی بتوان از تشدید آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری کرد.