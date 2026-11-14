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کد خبر: ۳۴۲۰۹۸
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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شهادت مأمور پلیس خاش در حمله تروریستی

استوار دوم «محمدامین کندی» از کارکنان انتظامی شهرستان مرزی خاش در پی حمله مسلحانه جان خود را فدای تأمین امنیت شهروندان کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان‌وبلوچستان؛ استواردوم محمدامین کندی شامگاه جمعه پس از پایان شیفت خدمت و هنگام عزیمت به منزل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
براساس این گزارش عاملان اقدام تروریستی پس از تیراندازی به سمت خودرو این مأمور انتظامی از محل فرار کردند.
تلاش مأموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله مسلحانه با جدیت ادامه دارد.
استواردوم محمدامین کندی متولد هشتم آذر ۱۳۷۶ شهرستان زهک در شمال سیستان‌وبلوچستان؛ متأهل و دارای یک فرزند پسر سه‌ساله است.
پیکر شهید مدافع امنیت در خاش تشییع شد
پیکر مطهر شهید «محمدامین کندی» دیروز با حضور جمعی از مسئولان، علما، معتمدان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان خاش تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در «زَهَک» منتقل شد.

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