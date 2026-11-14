عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت گفت: طبق قانون، ستاد ملی جمعیت باید هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد، اما در دولت چهاردهم تاکنون تنها یک جلسه در اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، فاطمه محمدبیگی دیروز در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای پنج سال اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: خاطرات زیادی از تدوین این قانون دارم. سال ۱۳۹۹ که وارد مجلس شدیم، با چندصد صفحه مطلب در مورد جمعیت وارد مجلس شدم. بعد متوجه شدم بسیاری از نمایندگان مجلس نیز مانند من دغدغه جمعیت دارند.

محمدبیگی افزود: بلافاصله طرحی با عنوان تشکیل کمیسیون مشترک جوانی جمعیت ارائه کردیم که مجلس در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ با آن موافقت کرد. این کمیسیون پس از ۱۴۴ جلسه فشرده و با به‌کارگیری تعداد زیادی از متخصصان، مشاوران و نخبگان این حوزه، موفق شد قانون جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با ۲۵ حکم و ۷۳ ماده تدوین و تصویب کند.

وی ادامه داد: این قانون یکی از بهترین آرای تقریباً قریب به اتفاق نمایندگان را به خود اختصاص داد، به‌طوری ‌که امام شهیدمان در این زمینه فرمودند: «حسنه ماندگار، قانون حیاتی، مهم و راهبردی است و لازم‌الاجراست و باید عملیاتی شود.»

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به مدت اجرای قانون گفت: این قانون به شکل هفت‌ساله تدوین شد، به‌دلیل اینکه از اصل ۸۵ به‌عنوان کمیسیون مشترک رأی گرفته بود و بعد از هفت سال، یعنی سال ۱۴۰۷، باید به یک قانون دائمی تبدیل شود.

محمدبیگی با بیان اینکه با وجود گذشت پنج سال از مدت اجرای قانون، چالش‌های عمیقی در مسیر اجرای آن وجود دارد، اظهار داشت: در این قانون وام فرزندآوری، خودروی مادران برای فرزند دوم، اهدای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و حق عائله‌مندی در حقوق و دستمزد افراد شاغل پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با همین قانون توانستیم وام ازدواج را در مجلس تا ۱۰ برابر افزایش دهیم. از طریق این قانون ارتباط خوبی با مردم برقرار کردیم و مردم این قانون را بسیار دوست دارند، اما اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه است.

برخی سازمان‌ها در مسیر اجرای

قانون جوانی جمعیت مقاومت می‌کنند

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: گاهی اوقات این سؤال را مطرح می‌کنم که چرا قانونی که می‌تواند بهترین هدیه‌ها را به مردم داشته باشد، با تلخی اجرا می‌شود؟ به نظر من، برخی سازمان‌ها همچنان در مسیر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.

محمدبیگی با اشاره به تشکیل ستاد ملی جمعیت گفت: در ساختار این قانون، یک اتفاق خوب رخ داده و آن تشکیل ستاد ملی جمعیت است. این ستاد یک ناظر مهم و همه‌جانبه در ساختار دولت و زیر نظر رئیس‌جمهور است و دبیر آن نیز خانم دکتر دستجردی هستند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت بر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نظارت اجرایی دارد تا قانون به‌درستی اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: این ستاد باید هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد، اما تا این زمان در دولت چهاردهم فقط یک جلسه در اسفندماه ۱۴۰۳ تشکیل شده است؛ بنابراین جلسات ستاد ملی جمعیت به‌صورت منظم برگزار نشده است و 20 ماه است این جلسات تشکیل نشده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: انتظار ما این است که دولت محترم جلسات ستاد ملی جمعیت را تشکیل دهد؛ چراکه مصوبات این ستاد بسیار مهم است و توسط دستگاه‌ها مورد ارزیابی ویژه قرار می‌گیرد. همچنین با بودجه‌ای که سالانه در قوانین بودجه سنواتی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، ستاد ملی جمعیت می‌تواند نقش مهمی در اجرای بیشتر مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته باشد.

اجرای 30 تا 40 درصدی قانون جوانی جمعیت

محمدبیگی اظهار داشت: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، مجموعاً در بندهای مختلف، میزان اجرای این قانون است که متأسفانه بسیار کم است و دلایل زیادی وجود دارد که در اجرای این قانون با چالش مواجه هستیم. برای مثال، چالش بودجه‌ای داریم، ضعف در تشکیل ستاد ملی جمعیت داریم، عدم اهتمام برخی مدیران دستگاه‌ها و برخورد سلیقه‌ای با این قانون جامع را نیز شاهد هستیم.

وی ادامه داد: این قانون 6 سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت که اردیبهشت سال ۱۳۹۳ بود، تدوین شد و تا ابلاغ آن نیز یک سال به این زمان اضافه کنیم، در مجموع هفت سال تأخیر داشتیم. اکنون نیز پنج سال از اجرای قانون گذشته و هنوز درصد اجرای قانون زیر ۵۰ درصد است. عمر قانون در مرحله اول در حال اتمام است، اما همچنان دستگاه‌هایی داریم که درصد اجرای خوبی ندارند، به‌طوری‌که امسال مجبور شدیم با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه‌های مختلف نظارتی قوه قضائیه جلساتی داشته باشیم. حتی در سال‌های قبل نیز مجبور شدیم بعضی از دستگاه‌ها را با شکایت ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه معرفی کنیم و برای برخی دستگاه‌ها پرونده تشکیل شد.

عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت گفت: به نظر من، مهم‌ترین مشکل این است که در قانون جوانی جمعیت، مأموریت اصلی هر وزارتخانه توسط مدیران میانی آن وزارتخانه یا بعضی از افرادی که دست‌اندرکار هستند، به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ به‌دلیل اینکه شخصاً به قانون جوانی جمعیت اعتقاد ندارند یا ابرچالش جمعیتی را هنوز درک نکرده‌اند و در اجرای این قانون برای زیرمجموعه خود مشکل ایجاد می‌کنند.

لزوم ایجاد قرارگاه جنگ جمعیتی

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت تقویت ستاد ملی جمعیت اظهار داشت: انتظار داریم ستاد ملی جمعیت مانند ستاد ملی کرونا عمل کند. به یاد دارید که ما با ستاد ملی و ساختاری که ایجاد کردیم، در کرونا یک ابرچالش را که در جهان به‌عنوان پاندمی ایجاد شده بود، مدیریت کردیم و جزو کشورهای اول جهان شدیم، در حالی که در دارو و خیلی چیزهای دیگر تحریم بودیم. انتظار داریم در حوزه جمعیت هم این ابرچالش جمعیتی به‌عنوان یک قرارگاه جنگ جمعیتی دیده شود.

وی با اشاره به موضوع جنگ جمعیتی افزود: در واقع بحثی درباره کنترل جنگ جمعیتی، نابودی نظام خانواده و نابودی نسل بشر، به‌ویژه مسلمانان، در دستور کار پنتاگون و بنیادهای صهیونیستی است. ما در عین اینکه جنگ نظامی داریم و جنگ اقتصادی داریم، یک جنگ بسیار مهم جمعیتی هم داریم، به‌طوری ‌که می‌توانم دو سه جمله از مشاوران نتانیاهو بگویم که در جنگ ۱۲روزه گفته بودند نابودی کشوری با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر کار آسانی نیست. یا گفته بودند مشکل اصلی ما با ایران دو قشر روحانیون و زنان مذهبی هستند؛ چراکه اینها به دنبال افزایش جمعیت ایران هستند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت جمعیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورها اظهار داشت: جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت است و به‌ویژه جمعیت جوانی که داریم، موضوع بسیار مهمی است.

محمدبیگی گفت: ما به سمت سالمندی می‌رویم و البته وارد آن شده‌ایم. هشدارهای لازم هم داده شده است که واقعاً وضعیت کشورمان در مرحله سالمندی است.

وی با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب در ۳۰ اردیبهشت‌ماه در پاسخ به نامه فعالان جمعیتی به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت ادامه داد: ایشان تأکید فرمودند که حفظ قدرت ایران و ارتقای ابرقدرتی ایران اسلامی و خلق تمدن نوین اسلامی وابسته به افزایش جمعیت است. بنابراین این هم فرمان امام است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه بگوییم چون مشکل اقتصادی داریم یا مشکلات دیگری داریم، پس مسئله جمعیت را رها کنیم، درست نیست. امروز بحث جمعیت یک جهاد است.

محمدبیگی با اشاره به وضعیت فرزندآوری در کشور ادامه داد: اکنون به ازای هر خانواده حدود ۱.۴ فرزند داریم، در حالی که متوسط کشور و هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مجلس تدوین کرده بودیم، ۲.۵ فرزند به ازای هر خانواده است تا ضریب جانشینی را طی کرده باشیم.

وی با اشاره به روند سالمندی در جهان گفت: پدیده سالمندی نزدیک به شش، هفت دهه است که در کشورهای دنیا در حال اتفاق افتادن است. مشکل ایران این است که به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های تنظیم خانواده و کنوانسیون‌های به‌ظاهر حقوق بشری و بین‌المللی و به‌ظاهر سلامت‌محور، درگیر جنگ جمعیتی پنتاگون شدیم و متأسفانه ضریب رشد سالمندی ما بین سه تا ۱۰ برابر کشورهای دنیاست.