در ادامه رونمایی از طرح‌های تحول‌آفرین

قوه قضائیه در حوزه‌ فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، با حضور رئیس قوه قضائیه، از طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، رونمایی شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، از طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» با حضور رئیس قوه قضائیه رونمایی شد. با رونمایی از این طرح، حرکت قوه قضائیه از مرحله «دادرسی الکترونیکی» به سمت «دادرسی هوشمند»، شتاب پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان رونمایی از طرحِ «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی» بر دو نکته مشخص تأکید کرد؛ نخست، «ارائه‌ آموزش‌های جامع و کامل به قضات و مسئولان قضایی پیرامون مقوله‌ ارجاع هوشمند» و دوم، «تمهید مقدماتی برای اطلاع سریع قضات و طرفین پرونده‌ها از ارجاعات هوشمند صورت‌ گرفته».

رئیس قوه قضائیه همچنین طی سخنانی در جمع مدیران قضایی و دست‌اندرکاران طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، ضمن تقدیر از بانیان و عاملان طرح مذکور، اظهار داشت: به واسطه‌ طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌ها، به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد و از اعمال سلیقه در ارجاع پرونده‌ها و رسیدگی‌ها، پیشگیری به عمل می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای با برشمردن عمده مزایای طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، گفت: «تخصیص پرونده بر اساس ظرفیت واقعی شعب، حجم کار موجود و نوع تخصص، نه بر مبنای رابطه یا سلیقه» و «پیشگیری از تراکم نامتوازن؛ از عمده مزایای طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، است.

وی عنوان کرد: با رونمایی از این طرح هوشمند، ارجاع پرونده‌ها، قابل ثبت، قابل بازبینی و قابل نظارت می‌شود. نتیجه‌ مورد انتظار هم توزیع عادلانه حجم کاری، کاهش اعمال سلیقه و کوتاه‌شدن فرآیند رسیدگی‌ها است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اولویت‌های عدلیه، ادامه داد: گسترش عدل و ارائه‌ خدمات دقیق، سریع و کم‌هزینه در راستای افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان، دو وظیفه و مسئولیت اصلی و اولویت‌دار دستگاه قضا است.

محسنی‌اژه‌ای، رضایتمندی مردم را مقوله‌ای بسیار پراهمیت و اولویت‌دار دانست و بیان داشت: گسترش دادرسی هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله مؤلفه‌هایی است که سبب افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به عدلیه می‌شود. فی‌المثل به‌واسطه‌ همین طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، مراجعان به مراجع قضایی، دیگر دغدغه‌ای از حیث سیر رسیدگی‌ها ندارند و می‌دانند که پرونده‌شان در تاریخ مشخصی از فلان شعبه بدوی به فلان شعبه تجدید‌نظر، ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل حلقه‌های رضایتمندی مردم، عنوان کرد: مردم توقع دارند با راه‌اندازی طرح «ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی»، پس از دریافت پیامک از سامانه‌ مربوطه، وقتی به مرجع قضایی ذی‌صلاح مراجعه کردند، پرونده ارجاع‌‌شده‌شان، در دسترس و در سیر رسیدگی باشد؛ به عبارت دیگر، پس از ارجاع هوشمند پرونده، باید به سرعت، ارجاع فیزیکی پرونده نیز محقق شود تا حلقه‌ رضایتمندی مردم، تکمیل گردد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، نقطه پایان و حد یقفی ندارد، خاطرنشان کرد: به هر میزان که فناوری‌های نوین و هوشمند ایجاد شود، قوه قضائیه در راستای کسب رضایتمندی مردم و تسهیل و تسریع پیشبرد امورات قضایی و حقوقی آنها، از این فناوری‌ها بهره خواهد گرفت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این مراسم با اشاره به حرکت دستگاه قضایی به سمت دادرسی هوشمند، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دادرسی هوشمند، کاهش دخالت انسانی در فرآیند‌های اجرایی است. در همین راستا، حرکت به سمت ایجاد شعب هوشمند در دستور کار قرار گرفته است تا اقداماتی نظیرارجاع پرونده، انتخاب کارشناس، انجام استعلامات، مکاتبات، وقت‌دهی‌ها و سایر امور اداری شعب به‌صورت هوشمند انجام شود؛ به‌زودی سامانه وقت‌دهی هوشمند نیز رونمایی خواهد شد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه اجرای سراسری این سامانه پس از طی مراحل آزمایشی از ابتدای مهرماه در کل کشور آغاز شده است، گفت: تهران به‌عنوان نخستین نمونه اجرای این طرح انتخاب شد و کار از محاکم تجدیدنظر آغاز شد. هم اکنون بیش از ۸۰ درصد ارجاعات پرونده در محاکم تجدیدنظر به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد ارجاعات پرونده در مجموع مراجع قضایی کشور از طریق سامانه هوشمند ارجاع پرونده صورت می‌گیرد و برنامه‌ریزی شده است که اجرای آن به‌تدریج در تمامی مراجع، از جمله دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، تکمیل شود. به‌عنوان نمونه، در استان قم ۸۳ درصد کل ارجاعات در همه مراکز قضایی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.

کاظمی‌فرد با اشاره به آثار اجرای این طرح، تصریح کرد: با هوشمندسازی ارجاع پرونده، امکان رصد لحظه‌ای وضعیت و مسیر پرونده فراهم می‌شود و دیگر شاهد سرگردانی پرونده‌ها در فرآیند ارجاع نخواهیم بود.