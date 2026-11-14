# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

فداییان علی(ع)

زهرا با انتشار این تصاویر نوشت: «هر کسی ذوب علی گشت تنش می‌سوزد...»

پیش‌بینی دقیق حاج‌حسن

ارجمند: «شهید تهرانی‌مقدم: «به خانمم می‌گفتم الهام؛ اینایی که الان چوب لای چرخم می‌کنن ۱۵ سال دیگه می‌فهمن ما چیکار کردیم...». چقدر درست فرمودید حاج‌حسن؛ امروز همه فهمیدن اون چرخ چطور ایران رو سرپا نگه داشت.»

ادعای پوچ

محمد: «می‌‌گم، خیلی زشت نیست ترکیه مدعی هست مولانا واسه اوناس ولی وقتی کتاب مثنوی معنوی رو می‌ذاری جلو مردمش حتی نمی‌تونن روشو بخونن چه برسه به اینکه بدونن معنیش چیه؟»

اگر شما دست بردارید…

وحید خضاب: «در لغت‌نامه دهخدا در تعریف یک‌لاقبا آمده: «سخت فقیر. بی‌چیز. نادار. درویش. مفلس.» اینها صفات ایران است در نظر آقای شفیعیان؛ مشاور رسانه‌ای دفتر ریاست‌جمهوری و مؤسس انصاف‌نیوز. در جایی از فیلم کمال‌الملک (اثر علی حاتمی)، اتابک (صدراعظم مظفرالدین شاه) در حضور شاه قاجار، به کمال‌الملک می‌گوید: «استاد، ایران کوچک را دست‌تنها نگذارید.» کمال‌الملک جواب می‌دهد: «شما از ایران دست بردارید، مملکت بزرگی خواهد شد.»

به جای لفاظی، وظیفه را انجام دهید

علیرضا زادبر: «به جای یک‌لاقبا خواندن ایران عزیز در توییت، به‌عنوان نزدیک رسانه‌ای به دولت، نحوه اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به بنزین و کارت سوخت را درست مدیریت کنید. روح و روان مردم در عذاب است‌. این بلاتکلیفی در تصمیم و مدل خبررسانی، مردم را آزار می‌د‌هد. مردم دو جنگ و یک کودتای داخلی را تحمل کرده‌اند، این بار سنگین دیگر بس است!»

هنر درست حرف زدن

رضا پورحسین: «مسئول در هر رده‌ای، باید درست حرف بزند که نیاز به توضیح بیشتر نداشته باشد.‌ بد حرف زدن ایجاد ابهام می‌کند که بی‌هنری است. درست حرف زدن هنر است.‌»

علت گرانی

محمدتقی نظریان مفید: «گرانی‌ها هزینه جنگ و مقاومت نیست. اینها هزینه انتخاب اشتباه و قرار گرفتن مسئولین بی‌ربط و اشتباهی بر روی صندلی‌هاست.»