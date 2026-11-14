رکوردشکنی تاریخی علیرضا یوسفی در دسته فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان در رسانه معتبر ورزشی جهان بازتاب داشت.

سایت خبری Inside The Games در گزارشی از رقابت‌های دسته فوق‌سنگین وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶، درخشش علیرضا یوسفی و علی داوودی را مورد توجه قرار داد و رکوردشکنی تاریخی نماینده ایران را یکی از اتفاقات مهم این رقابت‌ها دانست. این سایت نوشت: «وزنه‌بردار ایرانی پس از مهار ۲۵۳ کیلوگرم، در تلاش دوم وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی را نیز بالای سر برد اما داوران به دلیل تشخیص نوسان عمدی، حرکت او را نپذیرفتند. این تصمیم با نارضایتی یوسفی و تیم ایران همراه شد؛ چرا که آنها معتقد بودند حرکت میله بدون دخالت عمدی وزنه‌بردار دچار نوسان شده است. با وجود این اتفاق، یوسفی تسلیم نشد و در آخرین تلاش خود وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد جهانی دوضرب را بشکند. این حرکت تماشایی او را با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم به جایگاه دوم مجموع رساند و مدال طلای دوضرب و نقره مجموع را برای ایران به ارمغان آورد.»