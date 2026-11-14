ثبت‌نام نامزدهای احراز پست ریاست و هیئت‌رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری، آغاز شد.

ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری، آغاز شد و متقاضیان از ۲۳ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۵ می‌توانند جهت ثبت‌نام، اقدام کنند. داوطلبان باید مطابق شرایط عمومی و اختصاصی اعلام‌شده در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مدارک و مستندات موردنیاز را ارائه کنند و ارائه مدارک تحصیلی، سوابق مدیریتی و اجرائی، مدارک هویتی و گواهی‌های قانونی از جمله الزامات ثبت‌نام است. داوطلبان ریاست فدراسیون همچنین باید اسامی و موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی خود برای پست‌های نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره را ارائه دهند. https://msy.gov.ir سامانه ثبت‌نام انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری است. ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۱ بود که سجاد انوشیروانی به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری انتخاب شد.