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کد خبر: ۳۴۲۰۹۱
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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شکست برزیل مقابل ژاپن در روز اخراج آنچلوتی و رافینیا

تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری دوستانه مغلوب ژاپن شد.
تیم ملی فوتبال برزیل دیروز در دیداری دوستانه در ورزشگاه ملی سنگاپور به مصاف ژاپن رفت و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد. برای سامورایی آبی در این دیدار تاکفوسا کوبو در دقیقه 15، کیتو ناکامورا در دقیقه 19 و تاتسوهیرو ساکاموتو در دقیقه 1+90 گلزنی کردند. در سوی دیگر، وینیسیوس جونیور دو بار در دقایق 33 و 75 گل‌های سلسائو را به شکلی زیبا به ثمر رساند.
در دقایق پایانی این دیدار و پس از گل سوم ژاپن، کادرفنی و بازیکنان برزیل اعتراضی به داور کردند که نتیجه آن اخراج کارلو آنچلوتی و رافینیا بود. با این شرایط رافینیا در بازی دوستانه با سنگاپور نمی‌تواند برزیل را همراهی کند.

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