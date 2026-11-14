حضور 2 جودوکار ایران در مسابقات جهانی جوانان جهان

تیم جودو جوانان ایران با دو نماینده در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور پیدا می‌کند.

رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان جهان از روز پنجشنبه 28 آبان‌ماه با حضور 594 ورزشکار از 82 کشور جهان به مدت سه روز در مجموعه ورزش‌های رزمی دهکده المپیک تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و دو ملی‌پوش کشورمان در بخش مردان در این مسابقات حضور خواهند داشت.با تصمیم محمد محمدی‌بریمانلو، سرمربی تیم جودو جوانان؛ سپهر نوروزی در وزن 90- کیلوگرم و محمدپوریا بنائیان در وزن 100+ کیلوگرم به‌عنوان دو نماینده ایران در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت. مراسم قرعه‌کشی مسابقات روز چهارشنبه 27 آبان‌ماه برگزار می‌شود و جودوکاران از روز پنجشنبه 28 آبان‌ماه رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.