برتری تیم ستارگان ایران مقابل منتخب لبنان

تیم منتخب ستارگان دهه 60 ایران در دیداری دوستانه مقابل تیم منتخب لبنان به برتری رسید.

تیم‌های منتخب ستارگان ایران و لبنان از ساعت 16:30 در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که تیم ایران با نتیجه 3 بر 2 به برتری دست یافت. این بازی که در منطقه ضاحیه بیروت و در دو وقت 30 دقیقه‌ای برگزار شد، ابتدا تیم میزبان با گل‌های محمد قصاص (11) و محمد غدار (21) پیش افتاد، اما محسن مسلمان (29) موفق به گلزنی شد تا نیمه اول با برتری لبنان به پایان برسد. در نیمه دوم تیم ایران دو بار توسط محسن بنگر (45) و عباس محمدرضایی (50) به گل رسید تا این بازی را با برتری 3 بر 2 به پایان برساند. در پایان این دیدار از سوی میزبان، یک جام به یادگار به تیم ایران اهدا شد.

سفر بیرانوند به تایلند

برای حضور در مراسم برترین‌های آسیا

علیرضا بیرانوند با دریافت مجوز خروج از کشور، برای مراسم برترین‌های سال آسیا راهی شهر بانکوک تایلند خواهد شد.

مراسم بهترین‌های سال 2026 فوتبال آسیا روز پنجشنبه هفته جاری 28 آبان در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود و علیرضا بیرانوند در بخش بهترین بازیکن سال 2026 نامزد است و باید در مراسم حضور داشته باشد.

این در حالی است که بیرانوند در حال گذراندن خدمت سربازی در باشگاه فجرسپاسی شیراز است و به همین دلیل برای خروج از کشور باید مجوز دریافت کند که شنیده‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که بیرانوند مجوز خروج از کشور خود را دریافت کرده و مشکلی برای حضور در مراسم برترین‌های سال 2026 آسیا ندارد. بیرانوند سه‌شنبه شب با پرواز مستقیم از تهران راهی بانکوک تایلند می‌شود. در این مراسم علاوه‌بر بیرانوند که برای کسب عنوان بهترین بازیکن مرد آسیا نامزد است، در بخش بهترین بازیکن سال فوتسال هم سعید احمدعباسی و حسین طیبی کاندیدا هستند. مرضیه جعفری هم در بخش بهترین مربی زن نامزد است. فدراسیون فوتبال ایران نیز در بخش گروس‌روت (فوتبال پایه) نامزد شده است.

قدرت‌نمایی نوجوانان ایران برابر سریلانکا

تیم فوتبال نوجوانان ایران موفق شد در دومین بازی خود در انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا تیم سریلانکا را گلباران کند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ دیروز دومین بازی خود را در گروه D انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال مقابل سریلانکا در استادیوم ملی وین‌تیان برگزار کرد. شاگردان ارمغان احمدی دیروز با ارائه نمایشی یک طرفه، ۱۱ بر صفر حریف جنوب شرق آسیای خود را مغلوب کردند. پارسا خشت‌زر(۳) امیرمحمد زارعی(۱۳، ۲۸، ۱+۴۵ و ۵۷) علی نادری(۱۶_ پنالتی و ۱۷) رادین میرنژاد(۴۰) امیرعلی مردانی(۳+۴۵) امیر سام جنت علیپور(۵۷ و ۶۸) برای تیم نوجوانان موفق به گلزنی شدند.

تیم ایران به لطف این پیروزی، امتیازات خود را به عدد 6 رساند و با تفاضل گل 12+، شرایطی کاملاً برابر با اردن دارد. با توجه به اینکه تنها صدرنشین هر گروه به مرحله نهائی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا صعود می‌کند، دیدار با اردن در روز سه‌شنبه 26 آبان از اهمیت ویژه‌ای برای تیم کشورمان برخوردار است. تیم نوجوانان ایران در بازی اول با نتیجه یک بر صفر از سد پاکستان گذشت و روزهای 26 و 29 آبان مقابل اردن و لائوس صف‌آرایی می‌کند.

ازبکستان به‌خاطر میزبانی و ژاپن، استرالیا، عربستان، چین،

کره جنوبی، قطر، تاجیکستان و ویتنام به دلیل حضور در جام جهانی نوجوانان 2026، به صورت مستقیم به مسابقات جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا صعود کرده‌اند.

بحران در تیم ملی عراق پیش از دیدار با ایران

تساوی بدون گل تیم ملی عراق مقابل لبنان در تورنمنت چهارجانبه بصره، موجی از انتقادها را علیه گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی این تیم، به راه انداخته است. هواداران عراقی از عملکرد فنی و نبود هماهنگی در تیم ناراضی هستند و خواستار تغییر کادرفنی شده‌اند.

در همین شرایط، نام حسام حسن، سرمربی پیشین تیم ملی مصر، به‌عنوان گزینه احتمالی هدایت عراق مطرح شده است. با این حال، سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق تأکید کرده قرارداد آرنولد تا ژانویه ۲۰۲۷ اعتبار دارد. عراق روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در بصره میزبان تیم ملی ایران خواهد بود.