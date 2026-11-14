سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: وابستگی باشگاه‌ها به کارخانه‌ها باید طی ۵ سال آینده کاهش یابد و باشگاه‌ها به درآمدزایی واقعی برسند.

کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی دیروز شنبه 23 آبان 1405 در مرکز آکادمی فوتبال برگزار شد. در این کارگاه که مدیران فوتبال کشورمان حضور داشتند، «سادوجین» رئیس دپارتمان فوتبال حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با ارائه آماری از وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای در قاره آسیا اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا و ۳۸ باشگاه در چارچوب نظام صدور مجوز حرفه‌ای فعالیت دارند. با این حال، دو فدراسیون موفق به اخذ مجوز حرفه‌ای برای حتی یک باشگاه خود نشده‌اند. وی همچنین با اشاره به موضوع صلاحیت حضور در رقابت‌های باشگاهی آسیا عنوان کرد که چهار باشگاه به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای، امکان حضور در مسابقات باشگاهی قاره را پیدا نکرده‌اند.سادوجین در بخش دیگری از این کارگاه، یادآور شد: اگر باشگاهی مجوز داشته باشد و در ادامه مسیر با بررسی و ارسال مدارک به این موضوع بر بخوریم که مجوز به دلیل مشکلات باشگاه لغو شود، این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین باشگاه‌ها اگر در هیئت بدوی و استیناف مجوزی اخذ کنند و بعداً مشخص شود که مدارکشان ناقص بوده، مجوزشان لغو می‌شود. در واقع صدور مجوز آخر کار نیست و در صورت بررسی ارزیاب مستقل و ارائه گزارش می‌توان مجوز را لغو

کرد.

بیشتر باشگاه‌های ما به سازمان‌های دولتی وصل هستند

اما یکی از سخنرانان این مراسم، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بود. تاج هم دیروز در صحبت‌های خود عنوان داشت: از ابتدا در کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان صدور مجوز حرفه‌ای بودم. دو مسئله بسیار مهم است، یکی ماجرای فیرپلی مالی است که در کشور ما نیز از سوی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، مجمع فدراسیون مصوبه و از سوی وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی ابلاغیه را دارد. به AFC‌ نیز گفته‌ایم در کشورمان چنین مصوبه‌ای داریم. وی افزود: فرو رفتگی که در باشگاه‌ها وجود دارد و درآمدی که باید حاصل شود، بخشی از آن با تغییر قانون حل می‌شود. درباره علت آن بعدها توضیحاتی داده می‌شود. بیشتر باشگاه‌های ما به سازمان‌های دولتی وصل هستند. در ایران، کارخانه‌ها تیم‌داری می‌کنند اما در دنیا تیم‌ها کارخانه‌داری می‌کنند! باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم و در پنج سال آینده میزان وابستگی باشگاه‌ها به کمک‌های مستقیم کارخانه‌ها و مجموعه‌های وابسته را به حداقل برسانیم و به حدود 60 درصد برسانیم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: باید مسیر تأمین منابع مالی باشگاه‌ها را به سمت درآمدهای واقعی فوتبال از جمله حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و سایر ظرفیت‌های اقتصادی سوق دهیم. تفاوت مهمی میان کمک‌های مالی مجموعه‌های صنعتی و درآمدی که از محل فعالیت‌های اقتصادی فوتبال حاصل می‌شود، وجود دارد. درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های خود فوتبال برای نهادهای بین‌المللی از جمله فیفا و AFC نیز به‌عنوان درآمد باشگاه قابل شناسایی است و باید برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

فقط پارس شیراز استاندارد B آسیا را دارد

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استانداردسازی ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: آئین‌نامه ورزشگاه‌ها از دیگر موضوعات مهم در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای است. یکی از شاخص‌های اصلی در این زمینه، استاندارد نور ورزشگاه‌هاست که در سطوح مختلف A، B، C و D تعریف شده و میزان روشنایی مورد نیاز در آنها از 800 تا 2000 لوکس متغیر است. باید تلاش کنیم ورزشگاه‌های کشور را به سمت استانداردهای بالاتر، به‌ویژه سطح دو هزار لوکس، ارتقا دهیم.

تاج یادآور شد: در حال حاضر ورزشگاه‌های کشور از نظر برخورداری از سیستم روشنایی قابل استفاده هستند، اما برای میزبانی از مسابقات مهم بین‌المللی و آسیایی باید استانداردهای مورد نظر را تأمین کنیم. در شرایط فعلی، ورزشگاه پارس شیراز احتمالاً در سطح B قرار دارد و سایر ورزشگاه‌ها عمدتاً در سطح C ارزیابی می‌شوند. اگر بخواهیم میزبانی مسابقات آسیایی را در کشور برعهده بگیریم، باید تعداد ورزشگاه‌های دارای استاندارد سطح B را افزایش دهیم

وی همچنین مسقف‌سازی جایگاه تماشاگران، جایگاه ویژه (VIP) و جایگاه بسیار ویژه (VVIP) را از دیگر الزامات مهم ورزشگاه‌ها عنوان کرد و بر ضرورت پیگیری این موارد تأکید داشت.

وی با اشاره به موضوع واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها اظهار داشت: خوشبختانه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به‌صورت جدی موضوع واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها را دنبال می‌کند. این موضوع می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری باشگاه‌ها، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تحقق الزامات صدور مجوز حرفه‌ای نقش مؤثری داشته باشد. امیدواریم با پیگیری این موضوع، باشگاه‌ها بتوانند مدیریت بهتری بر زیرساخت‌های ورزشی خود داشته باشند و استانداردهای مورد نیاز برای میزبانی مسابقات داخلی و آسیایی را تأمین کنند.

امکان لغو مجوز حرفه‌ای وجود دارد

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ضمانت‌های اجرائی نظام صدور مجوز حرفه‌ای خاطرنشان کرد: اگر الزامات مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا رعایت نشود، امکان لغو مجوز حرفه‌ای وجود دارد و این مسئله می‌تواند تبعات جدی برای باشگاه‌ها و فوتبال کشور داشته باشد. بنابراین، باید با همکاری باشگاه‌ها، مسئولان مربوطه و مجموعه فدراسیون، اطلاعات دقیق و مستند ارائه کنیم و تمام الزامات را به‌درستی اجرا کنیم تا با چنین شرایطی مواجه نشویم. بحث ورزشگاه‌ها و شفافیت مالی دو موضوع بسیار مهم در مسیر حرفه‌ای‌سازی فوتبال هستند و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، شرایط لازم برای ارتقای استانداردهای باشگاه‌های کشور و حضور قدرتمند آنها در رقابت‌های آسیایی فراهم شود.